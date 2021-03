Brazylijczyk przejechał 32 km, wisząc na ciężarówce po tym, jak ta uderzyła w jego motocykl

Kierowca ciężarówki staranował parę na motocyklu w efekcie czego jednoślad wbił w przód samochodu i tam zaklinował, a 49-letni motocyklista zawisł na drzwiach . Sprawca wypadku zamiast się zatrzymać zaczął uciekać i tak z "pasażerem" wiszącym z boku kabiny przejechali 32 km, po których wreszcie świadkowie doprowadzili do zatrzymania ciężarówki, a następnie wyciągnęli z niej kierowcę.

Caminhão colide em motocicleta em SC e anda 32 km com motociclista pendurado a cabine

O mało nie skończyło się to linczem, gdyż kierowca ciężarówki został pobity przez osoby, które się z nim siłowały i wyciągnęły go z samochodu. W końcu jednak został związany i przekazany policji. Teraz odpowie za swoje czyny. Istnieje podejrzenie, że 36-letni kierowca był pod wpływem narkotyków. Zdarzenie to miało miejsce na brazylijskiej drodze nr 101 niedaleko miejscowości Penha.