Przed majówką paliwo w górę. Prognoza cen

Ostatnie zmiany detalicznych cen paliw nie rozpieszczają kierowców – dotyczy to zwłaszcza tankujących benzynę. Na przestrzeni ostatniego miesiąca paliwo to podrożało o 20 gr na litrze i niestety dalszy ciąg takich zmian jest prawdopodobny.

Zmiany na rynku detalicznym

Rafinerie korygują cenniki

W ciągu ostatniego tygodnia byliśmy świadkami podwyżek dotyczących wszystkich paliw. Metr sześc. benzyny 95-oktanowej podrożał w tym okresie o 89 zł i kosztuje 4231,6 zł. W przypadku benzyny 98-oktanowej zmiana zwyżkowa w tym czasie wynosiła ponad 65 zł, a aktualna cena tego paliwa to 4453,4 zł. W przypadku diesla paliwo to kosztuje średnio 4216 zł/m sześc., co daje nam zmianę na plus o 55 zł.