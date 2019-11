Prezent dla kierowcy. Mnóstwo zastosowań za jedynie 30 zł

Jesienią nietrudno o kolizję na drodze. Dlatego warto być czujnym i w miarę możliwości dodatkowo się zabezpieczyć. W takiej sytuacji mogą pomóc ci najbardziej niepozorne przedmioty, na przykład samochodowy breloczek.

Niewielki gadżet ma w sobie kilka rzeczy przydatnych w aucie (Youtube.com)

Praktyczny prezent dla kierowcy w formie niepozornego breloczka to doskonały gadżet na wypadek kolizji i nie tylko. Jeśli masz go do dyspozycji, nie musisz obawiać się o to, że utkniesz w aucie aż do przyjazdu ratowników.

Zanim wsiądziesz do auta

Przed przystąpieniem do dłuższej jazdy warto zrobić sobie mały przegląd samochodu. Niczym na egzaminie z prawa jazdy, należy sprawdzić stan płynów, a także to, czy wszystkie światła działają bez zarzutu, szczególnie jeśli planujesz wracać do domu nocą. Dobrze będzie również zwrócić uwagę na stan ogumienia. Jeśli opony będą wadliwe, podczas jazdy może dojść do ich zniszczenia, a jeśli poruszasz się z dużą prędkością, skutki mogą być opłakane.

Dlatego warto sprawdzić przede wszystkim stan bieżnika i ciśnienie w oponach. Jeśli bieżnik będzie zbyt mocno starty, droga hamowania znacznie się wydłuży, szczególnie w przypadku jazdy po mokrej nawierzchni. Z drugiej strony jazda na źle napompowanych oponach może wiązać się z ich uszkodzeniem. Dlatego poręczne breloczki dla kierowców wyposażono w wysuwaną miarkę do sprawdzenia grubości bieżnika oraz miernik, który po przytknięciu do wentyla wskaże, czy koło należy dopompować.

Udziel pomocy podczas wypadku

Podczas jesiennej jazdy łatwo o kolizję. Niezależnie od tego, czy uczestniczysz w niej bezpośrednio, czy jesteś jedynie świadkiem, warto mieć przy sobie zestaw narzędzi, które pozwolą wyswobodzić siebie lub osobę poszkodowaną z samochodu. Ostrze do cięcia pasów ukryte pod kolorową obudową z tworzywa sztucznego jest nie tylko wyjątkowo ostre, ale również bezpieczne. Fragment ostrza osadzono w taki sposób, że można się do niego dostać jedynie przez wąską szczelinę. Nie ma więc szans na to, że przypadkowo się pokaleczysz, a z drugiej strony jest tam tyle miejsca, że z powodzeniem zmieści się krawędź pasów.

Aby dostać się do poszkodowanej osoby, czasem nie wystarczy jedynie otworzyć drzwi. Gdy będą zamknięte od wewnątrz, a nie widzisz możliwości dostania się do kierowcy przez bagażnik, trzeba będzie wybić szybę zbijakiem. Nada się do tego zarówno gaśnica, jak i klucz do kół, jednak zdecydowanie najlepiej poradzi sobie profesjonalny zbijak, który jest dostępny w brelokach samochodowych. Należy jedynie docisnąć punktak do szyby z odpowiednią siłą, a nacisk skruszy szkło.