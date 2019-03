Prawie każdy dostawczak przeładowany. Rekordzista ważył prawie 7 ton

32 skontrolowane pojazdy i tylko jeden z prawidłową wagą. W Bydgoszczy inspektorzy ITD prowadzili dziś akcję ważenia aut dostawczych i busów. Jeden z nich przewoził ładunek, który powinno się podzielić na cztery samochody.

Inspektorzy ITD z Bydgoszczy przeprowadzili kontrole w trzech punktach na terenie miasta. Do działań wykorzystano najnowocześniejsze systemy preselekcji wagowej. Do południa we wtorek (19 marca) skontrolowano 32 pojazdy. Tylko w jednym przypadku nie było zastrzeżeń, pozostałe samochody były przeciążone. Rekordzista ważył aż 6,8 t przy dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t.