Prawa ręka kierowcy. Nawigacja, z którą trafisz do celu

Obecnie coraz większa liczba kierowców korzysta z nawigacji na telefonie, ale nawigacje samochodowe wciąż cieszą się dużą popularnością. Nic w tym dziwnego, oferują bezpieczną i najszybszą drogę do celu i dają pewność, że mapa nie wyłączy się, bo ktoś do ciebie zadzwonił.

Nie tylko Polska

Najlepszej klasy nawigacja z wgranymi mapami całej Europy może słono kosztować. Dlatego mając do dyspozycji ograniczone fundusze, trzeba się najpierw zastanowić, czy zdarza ci się jeździć w dalekie trasy i jak często zamierzasz korzystać z nawigacji. Przeciętny kierowca, który od czasu do czasu odwiedza nowe miasta, a zwykle porusza się po doskonale znanych trasach, powinien wybrać nawigację z wgraną mapą Polski. Mapy Europy będą tu zwykłym bajerem i niepotrzebnym wydawaniem pieniędzy.

Jak często aktualizować mapy

Pamiętaj również, że mapy wgrane na urządzenia dostępne w sklepach były aktualne wtedy, gdy wyjeżdżały z fabryki do sklepowych magazynów, dlatego po zakupie należy je przede wszystkim zaktualizować przy pomocy dołączonego do zestawu kabla. Wystarczy podłączyć urządzenie do komputera z dostępem do internetu, zainstalować oprogramowanie i postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie.