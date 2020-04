Praktyczny gadżet kierowcy. Warto mieć go przy kluczach

Zawsze pod ręką

Największą zaletą breloka samochodowego jest jego poręczność i rozmiar. Zajmuje bardzo mało miejsca, możesz więc przyczepić go do samochodowych kluczyków by mieć go wszędzie tam, gdzie potrzebujesz. Noszenie go w ten sposób ma jeszcze jedną zaletę. Zawsze wiesz, że znajdziesz brelok przy stacyjce i wystarczy mocno szarpnąć, by móc posługiwać się narzędziem bez wyciągania kluczyków ze stacyjki. Dodatkowo w odsłoniętej szczelinie znajdziesz praktyczny nożyk do cięcia pasów.