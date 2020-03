Praktyczny gadżet dla kierowcy. Przyda się w aucie

Osoby, które niedawno zdały prawo jazdy mogą czuć się niepewnie w aucie. Na szczęście można znaleźć kilka gadżetów, które ułatwią pierwsze samodzielne godziny za kółkiem. Jeśli chcesz uniknąć kolizji na drodze, warto postawić na praktyczne gadżety, które z pewnością przydadzą się każdemu.

Bezpiecznie dojedziesz na miejsce

Nawigacja samochodowa to podstawa nie tylko dla osób, które dużo podróżują. Nawet podczas codziennej jazdy po mieście przyda się sprzęt, który odpowiednio wcześnie poinformuje o zmianie pasa, wytyczy trasę z pominięciem odcinków płatnych czy pokieruje najbezpieczniejszą drogą do domu. Nowoczesne modele są objęte bezpłatną i bezterminową aktualizacją, dzięki czemu zawsze masz pewność, że trasa, którą jedziesz nie sprowadzi cię na manowce.

Miej oczy dookoła głowy

Przydatne w razie kolizji

Innym gadżetem, który przyda się podczas jazdy jest praktyczny multitool w formie breloczka. Jest na tyle niewielki, że mieści się w dłoni i z powodzeniem możesz przyczepić go do kluczy, a jednak wyposażono go w narzędzia potrzebne podczas stłuczki. Nożyk do cięcia pasów i zbijak do szyb pozwolą szybko ewakuować się z auta. Nowoczesne modele mają na wyposażeniu miernik ciśnienia i stanu zużycia bieżnika. Szybka kontrola kół przyda się przed jazdą.