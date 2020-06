Poznań Moto Fest nadchodzi!

Czym jest Poznań Moto Fest?

- Wiosenne plany pasjonatów motoryzacji zostały w tym roku mocno pokrzyżowane. Wreszcie, po dłuższej przerwie możemy zaprosić ich do wzięcia udziału w bardzo ciekawym wydarzeniu – mówi Łukasz Wołonkiewicz, Dyrektor Projektu. – Poznań Moto Fest to doskonała impreza dla wszystkich fanów motoryzacji. Coś dla siebie znajdą zarówno młodsi, jak i starsi, dlatego na Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszamy całe rodziny. Nie mam wątpliwości, że przez te dwa dni czeka nas świetna i przede wszystkim bezpieczna zabawa – dodaje.

Główne atrakcje wydarzenia

Poznańscy dealerzy samochodowi

Strefy czołowych poznańskich dealerów samochodowych to następna atrakcja, jaka czeka na uczestników Poznań Moto Fest. Wśród nich nie mogło zabraknąć firmy POL-CAR, która podczas czerwcowego eventu zaprezentuje auta takich marek jak Alfa Romeo, Jeep, czy Fiat. Oprócz POL-CAR-u na pikniku motoryzacyjnym zjawią się również firmy Szpot i Karlik. Pierwsza z nich zaprezentuje pośród swojej ekspozycji elektryczny model Opla Corsy. Będzie to absolutnie premierowa prezentacja, która zainteresuje każdego miłośnika samochód z alternatywnym napędem. Z kolei pełną listę pojazdów firmy Karlik poznamy w najbliższy poniedziałek. Już dziś możemy jednak zdradzić, że szczególnie zadowoleni będą miłośnicy marki Volvo.

Auta prosto z rajdów samochodowych

BASENHURT A&T RACING TEAM oraz Kamena Racing Team to dwa zespoły, które zaprezentują swoje samochody. Miłośnicy rajdów mogą zacierać ręce, ponieważ oba teamy zabiorą ze sobą pojazdy, jakimi na co dzień rywalizują w zawodach. W przypadku BASENHURT A&T RACING TEAM będą to Mitsubishi Lancer Evolution VIII – określany często jako rodzinna drogowa rajdówka – a także Renault Clio IV RS CUP, czyli czwarta odsłona wyścigowej serii Clio.