Poznaj moc hybrydy

Samochód z napędem hybrydowym to nie tylko niskie spalanie i dbałość o środowisko. Wśród hybryd znajdziemy modele, które zaimponują nam dynamiką jazdy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Materiały prasowe)

Poznaj moc hybrydy

Samochód z napędem hybrydowym to nie tylko niskie spalanie i dbałość o środowisko. Wśród hybryd znajdziemy modele, które zaimponują nam dynamiką jazdy.

Auta z napędem hybrydowym to potrójna radość z jazdy. Po pierwsze są to samochody solidne, niesprawiające użytkownikom problemów technicznych. Zużywają mniej paliwa niż samochody z tradycyjnym napędem, a do tego pozwalają cieszyć się dynamiczną jazdą wtedy, kiedy mamy na to ochotę.

Podstawowa wersja napędu niskoemisyjnego to połączenie silnika benzynowego, silnika elektrycznego oraz akumulatora hybrydowego. Z myślą o jeszcze lepszych osiągach stworzono hybrydy z dwoma silnikami elektrycznymi i jednym spalinowym.

Hybryda - jak to działa?

Silniki elektryczne w autach hybrydowych odzyskują energię z hamowania, obniżając średnie zużycie paliwa. Gdy pojazd porusza się ze stałą prędkością, przekazuje nadwyżki energii do akumulatora hybrydowego, by powtórnie ją wykorzystać, np. podczas jazdy w korku. Dzięki temu akumulator nie wymaga ładowania, a zużycie paliwa przez silnik spalinowy, który napędza generator, jest ograniczone do minimum. W sytuacji, gdy potrzebujemy maksymalnej mocy, oba napędy pracują jednocześnie i wtedy ekonomia schodzi na plan dalszy.

Długodystansowy akumulator hybrydowy

Akumulator hybrydowy to pewny punkt tych aut. Jak zapewnia Toyota, pionier w dziedzinie hybryd, żywotność akumulatorów jest bardzo długa. Koncern chwali się, że wielu posiadaczy tej marki z Europy jeździ egzemplarzami niskoemisyjnymi z przebiegiem ponad 300 000 km, w których wciąż znajdują się fabrycznie zamontowane akumulatory hybrydowe. Na dowód niezawodności baterii Toyoty japoński koncern umożliwia przedłużenie gwarancji na akumulator nawet do 10 lat.

Niezawodny silnik elektryczny

Silnik elektryczny to kolejny element, który nie potrzebuje żadnych zabiegów serwisowych. Ponadto w hybrydzie nie ma skomplikowanych układów wtryskowych, alternatora czy rozrusznika. Zużycie tarcz i klocków jest dużo mniejsze w porównaniu do aut o napędzie tradycyjnym, gdyż silnik spalinowy nie jest mechanicznie połączony z kołami.

Trzy tryby jazdy

_- Hybryda nie powinna kojarzyć się z nudnym, miejskim samochodem - zauważa Tomasz Lipiński, SME Sales Team Manager w Arval BNP Paribas Group. - Najnowsze wersje wyposażone są w selektor trybów jazdy: Eco, Normal i Sport. To daje nam możliwość dostosowania napędu do naszych aktualnych potrzeb oraz sytuacji na drodze. _

To właśnie Toyota, wykorzystując ogromne doświadczenie w projektowaniu aut niskoemisyjnych, dostarcza niezawodne, ekonomiczne i jednocześnie dynamiczne hybrydy. Sprawdzają się one zarówno w roli pojazdów flotowych, jak i samochodów wykorzystywanych do celów prywatnych.

Dynamiczne osiągi Corolli

Dla miłośników dynamicznej jazdy Toyota przygotowała wyjątkową wersję hybrydy modelu Corolla. Zastosowano tu innowacyjne połączenie dwóch silników elektrycznych i spalinowego. Efekt? 2.0 Hybrid Dynamic Force 180 KM e-CVT to jeszcze więcej mocy i wyjątkowo płynne wyprzedzanie. Samochód przyspiesza do „setki” w czasie 7,9 sekundy.

Aby móc cieszyć się jazdą tym modelem i to prosto z salonu, nie trzeba go kupować. Dostępny jest w ofercie Arval wynajmu długoterminowego.

178 KM Lexusa i napęd 4x4

Z szerokiej gamy samochodów niskoemisyjnych Arval warto zwrócić uwagę także na Lexusa UX 250h E- FOUR ELEGANCE, wyposażonego w napęd hybrydowy nowej generacji o całkowitej mocy ok. 178 KM. Model ten jest połączeniem dobrej dynamiki z niskim zużyciem paliwa. Zastosowano w nim nowy czterocylindrowy silnik rzędowy o pojemności skokowej 2 litrów. Ten wyjątkowy układ napędowy tworzą: silnik spalinowy sprzężony z dwoma silnikami elektrycznymi oraz rewolucyjna przekładnia. Odznacza się on mniejszymi wymiarami i masą niż wcześniejsze systemy hybrydowe Lexusa.

Ponadto Lexus UX 250h posiada napęd 4x4 E-FOUR, a moment obrotowy przenoszony na tylne koła automatycznie regulowany jest przez elektronikę sterującą napędem. Auto o masie 1620 kg przyspiesza do "setki" w 8,5 sekundy. Wszystko to sprawia, że Lexus w tej wersji to ciekawa pozycja spośród aut hybrydowych.

Hybrydy z szansą na sukces

Zdaniem coraz większej rzeszy ekspertów rosnące ceny paliw i obostrzenia związane z zanieczyszczeniem powietrza sprawią, że w przyszłości posiadanie samochodu z silnikiem spalinowym nie będzie się opłacać. Za hybrydami przemawia także coraz bogatszy wybór modeli, niższe koszty utrzymania i coraz większa dbałość o środowisko przez samych użytkowników dróg. Nic dziwnego, że ich sprzedaż systematycznie rośnie.