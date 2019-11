WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Artykuł sponsorowany Warta Mobile 5 godzin temu Poznaj aplikację, która rozwiązuje problemy kierowców Obecnie w kraju zarejestrowane są około 22 miliony pojazdów – to ponad cztery razy więcej niż jeszcze 30 lat temu. Rosnąca liczba wpływa na ilość wypadków i kolizji komunikacyjnych, ale na szczęście dzięki rozwojowi technologii wszystkie formalności związane z otrzymaniem odszkodowania lub naprawą auta możemy załatwić szybko i wygodnie za pomocą smartfona.

Dlaczego warto wybrać dobrego ubezpieczyciela? Duża liczba samochodów oraz jesienna pogoda sprzyjają kolizjom na drodze i nie trudno o stłuczkę. Jeśli przydarzy ci się taka sytuacja, po prostu przygotuj telefon i zgłoś się do ubezpieczyciela. W Warcie można to zrobić m.in. za pomocą strony www lub przez bota na koncie tego ubezpieczyciela w Messengerze. Otrzymasz specjalny link do aplikacji Warta Mobile, w której możesz m.in. samodzielnie wycenić szkodę, przesyłać zdjęcia uszkodzonych części samochodu czy wszystkich niezbędnych dokumentów i pokazać rzeczoznawcy rozmiar uszkodzeń za pomocą kamery. Dodatkowo dzięki temu rozwiązaniu na bieżąco masz dostęp do informacji o postępach w sprawie i wydawanych decyzji. Wybór odpowiedniego ubezpieczyciela pozwala uniknąć wielu problemów i zaoszczędzić nerwów. Ubezpieczenie komunikacyjne Warty zostało przygotowane z myślą o kierowcach, którzy cenią sobie wygodę i chcą oszczędzać swój czas. Z takiej możliwości skorzystał Dawid z Białej Podlaskiej, który przez nieuwagę zderzył się swoim golfem z ogromną ciężarówką. Na szczęście skończyło się na przerysowanym błotniku, a zgłoszenie szkody z Autocasco przebiegło szybko i bezproblemowo. Konsultant na infolinii zaproponował skorzystanie z serwisu współpracującego z Wartą i ściągnięcie aplikacji Warta Mobile. W serwisie ocenili szkody i naprawili auto, a wszystkie formalności zostały dopełnione z wykorzystaniem smartfona. W podobnej sytuacji znalazł się Wojtek z Warszawy. Kiedy wracał do domu, musiał nagle hamować przed przejściem dla pieszych, co sprawiło, że jadący za nim samochód wjechał w tył jego auta. W podobnych sytuacjach kontaktujemy się zazwyczaj z ubezpieczycielem sprawcy, ale Wojtek zadzwonił do konsultanta na infolinii Warty, w której miał wykupione ubezpieczenie, dzięki czemu szybko otrzymał pomoc. W trudnych chwilach, do jakich zalicza się bez wątpienia kolizja, warto mieć wsparcie osób, które są w stanie nam fachowo i szybko pomóc. Wiele podobnych sytuacji z życia znajdziesz na stronie dobrezakonczenia.pl. Warta Mobile – nowa era ubezpieczenia Warta Mobile pozwala na bezpośredni, znacznie usprawniony kontakt z konsultantami. Dzięki niej unikniemy oczekiwania na wielu infoliniach, a dodatkowe funkcje pozwolą na wygodne przechowywanie dokumentów i sprawne monitorowanie statusu naszego zgłoszenia. O wszelkich zmianach oraz postępach w sprawie dowiemy się dzięki powiadomieniom. Aplikacja posiada również prosty i przejrzysty interfejs, a jej intuicyjne działanie nie powinno przysporzyć problemów użytkownikom. Warta Mobile to innowacyjna usługa, dzięki której wszelkie formalności załatwimy w dowolnym miejscu i czasie – jedyne, czego potrzebujemy, to dostęp do internetu.