Pościg jak z filmów akcji. Motocyklista jadąc ponad 200 km/h uciekł przed policją

Policjanci ze Żnina dostali informację o motocykliście na niebieskim suzuki, który łamie przepisy. Podczas próby zatrzymania go do kontroli 18-latek zaczął uciekać i mimo długiego pościgu funkcjonariuszom nie udało się go złapać. Wreszcie zatrzymano go dwa dni później. Pościg miał miejsce na ulicach Żnina, ale też na drodze krajowej nr 5 i na ekspresowej S5. Motocyklista łamiąc kolejne przepisy uciekał przed policjantami. Momentami jechał ponad 200 km/h i w końcu mundurowi stracili go z oczu. Jednak na nagraniu z wideorejestratora widać było numery rejestracyjne motocykla Suzuki i dzięki temu udało się zidentyfikować 18-letniego mieszkańca Żnina. Jak się okazało, ma on zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych do 24 czerwca 2023 r., który już wcześniej złamał. Teraz znowu za to odpowie, a dodatkowo za szereg wykroczeń, które popełnił w czasie pościgu. Prawdopodobnie najbardziej sroga będzie kara za samą ucieczkę przed policją, gdyż jest to przestępstwo zagrożone pozbawieniem wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Rozwiń