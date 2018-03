Popularny model, ale nie wersja. Mały Hyundai był skazany na porażkę

2000 zł droższy niż praktyczniejsza wersja 5-drzwiowa, ale za to o dość oryginalnym wyglądzie Hyundai i20 Coupé znika z rynku. Jakie są powody? Czy na pewno chodzi o cenę?

Najprawdopodobniej chodzi o brak zainteresowania, choć na pewno cena była jednym z czynników, który miał na to wpływ. O 2000 zł droższe auto trzydrzwiowe od pięciodrzwiowego nie miało prawa się dobrze sprzedawać. Tym bardziej, że jego wygląd choć jest oryginalny, to jednak zbyt mało atrakcyjny w stosunku do tradycyjnej odmiany 5d. Polski importer samochodów marki Hyundai podjął decyzję o wycofaniu tego modelu ze sprzedaży po blisko trzech latach od jej rozpoczęcia. Oto oficjalne stanowisko: