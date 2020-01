WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wiadomości Samochody nowe Samochody używane Fascynacje Poradniki i mechanika Biznes Wideo Motocykle Katalog samochodów Najnowsze Popularne volskwagen + 1 Volkswagen Financial Services Robert Lubański 20-01-2020 (10:04) Popularny błąd emerytów przy wyborze auta. Bądź mądrzejszy Emerytura to czas, na który czekałeś przez całe życie. W końcu możesz zrobić coś dla siebie. Na przykład kupić samochód. Ale po co wydawać długo odkładaną sumę, skoro takim samym autem możesz cieszyć się, wydając tylko niewielką część? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (Materiały prasowe, Fot: BlaBlacar) Osoby, które zakończyły karierę zawodową, często powtarzają, że dopiero zaczynają żyć. To czas, kiedy w końcu można skupić się na sobie i wynagrodzić lata trudów i wyrzeczeń. Jakkolwiek miłe by to uczucie nie było, nie można poddawać się emocjom, tylko podejść do sprawy racjonalnie. Ci, którzy nie są na bieżąco z sytuacją na rynku, mogą nie wiedzieć, że zakup auta za gotówkę nie jest obecnie ani jedynym, ani najbardziej korzystnym rozwiązaniem. Shutterstock.com Podziel się Tak jak zmieniają się samochody i nie wyglądają już tak jak kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, tak i ewoluują sposoby, w jakie się je kupuje. Zarówno te nowe, jak i kilkuletnie. W Polsce pojawiają się nowe, znacznie korzystniejsze metody finansowania aut. Szczególnie warty uwagi jest Program Autonomia. Program Autonomia: co to jest i dlaczego jest najkorzystniejszym wyborem? Najprościej mówiąc, jest to finansowanie auta przez niskie raty miesięczne, które są o wiele niższe niż w klasycznym kredycie lub leasingu. Jest to najlepsze rozwiązanie dla osób, które poszukują samochodu w dobrej cenie, ale z gwarancją stanu technicznego i niskiego przebiegu.

Dzięki temu coraz więcej Polaków decyduje się na wybór młodych i lepiej wyposażonych aut używanych, jednocześnie wydając na nie mniej pieniędzy. WP.PL Podziel się Program Autonomia to rozwiązanie, które warto rozważyć, ponieważ pozwala korzystać ze sprawdzonego kilkuletniego auta bez konieczności płacenia za niego pełnej sumy w gotówce. Dzięki temu zgromadzony kapitał możesz przeznaczyć na inne cele, na przykład wakacje, które były kolejnym marzeniem do spełnienia w czasie emerytury, albo inwestycje, na których możesz kontynuować swój zarobek. Alternatywnie Program Autonomia otwiera drogę do wyboru większego, lepiej wyposażonego, bezpieczniejszego i wygodniejszego samochodu, niż się rozważało w kategoriach tradycyjnego zakupu. Jak działa ten program? Klient użytkuje dany samochód przez określony czas (24, 36 lub 48 miesięcy). Odprowadza za niego co miesiąc określoną, niską ratę. Jest to rata, której wysokość jest liczona nie od wartości całego samochodu, ale tylko od utraty wartości przez czas eksploatacji. Na koniec umowy klient sam decyduje, co dalej robi: czy spłaca pozostałą wartość auta i zostawia samochód dla siebie, czy woli oddać dotychczasowe auto i wybrać sobie kolejny nowszy samochód na takich samych zasadach. Materiały prasowe Podziel się Najprościej można zrozumieć to na konkretnym przykładzie. W ofercie programu Autonomia znajduje się na przykład jeden z najpopularniejszych samochodów na polskim rynku wtórnym: Skoda Octavia. Egzemplarz z 2017 roku z silnikiem 1.4 TSI i przebiegiem 55 350 kilometrów jest wyceniony na 51 400 tys. zł. W przypadku klasycznego kredytu miesięczna opłata wynosi w takim przypadku 1 187 zł. Dzięki Autonomii tym samym autem można jeździć płacąc za nie blisko dwukrotnie niższą ratę miesięczną: 639 zł (przy okresie finansowania na 48 miesięcy, wkładzie własnym 10 proc. i planowanym rocznym przebiegu 20 tys. km). W przypadku samochodów z wyższych segmentów korzyści są jeszcze większe. Czteroletnie Audi Q5 2,0 TDI o wartości 139 900 zł, które do tej pory było oferowane za 4 158 zł miesięcznie, teraz dostępne jest już za 2 178 zł (oszczędność 1 980 zł miesięcznie, przy wkładzie własnym 10 proc., umowie na okres trzech lat i rocznym przebiegu 20 tys. km). Materiały prasowe Podziel się Zaletą Programu Autonomia jest to, że nie musisz już tej znacznej sumy początkowej zamrażać i oddawać komuś innemu. Przez czas obowiązywania umowy zachowujesz całkowitą wolność w użytkowaniu swojego samochodu i możesz sam ustalać warunki jego spłaty. Pełna wolność i niezależność nie tylko przy zakupie auta za gotówkę To nowe reguły rynku, do których warto się przekonać. Przy zakupie auta nie musisz już dysponować wielką sumą. Poza tym pod koniec umowy masz możliwość zwrotu auta do dealera. Nie martwisz się wówczas, co dalej się z nim stanie , To duży atut, ponieważ próby osobistej sprzedaży auta w tej sytuacji życiowej mogą stać się dużym problemem i powodem do stresów. Ostatecznie, z reguły nie udaje się uzyskać oczekiwanej kwoty. Ewentualny sukces jest często okupiony męczącymi negocjacjami i odpieraniem ataków nieuczciwych handlarzy, którzy próbują przejąć samochód za zaniżoną cenę. Takie trudy mijają się z celem: nie po to na jesieni życia robisz sobie przyjemność, żeby potem stała się takim obciążeniem dla Ciebie i najbliższych. Materiały prasowe Podziel się W przypadku Programu Autonomia kupujesz auto używane, ale masz wrażenie, jakbyś kupował je prosto z salonu. Po pierwsze, jest ono rzeczywiście praktycznie nowe. Do udziału w programie kwalifikują się wyłącznie samochody o sprawdzonej przez niezależnych ekspertów historii, mające maksymalnie pięć lat i niski przebieg. Po drugie, wyboru dokonujesz w salonie, masz czas na przemyślenie swojej decyzji w komfortowych warunkach, odbycia jazdy próbnej, a na koniec podpisujesz jasną umowę. Żadnego przeglądania setek ogłoszeń w internecie, wywierania presji w komisach, wątpliwości i wysłuchiwania historyjek o tym jak ktoś „płakał, jak sprzedawał”. Autokult.pl Podziel się Finansowanie samochodów używanych w Programie Autonomia obsługuje Volkswagen Financial Services, dzięki czemu masz dostęp do cieszących się wyjątkową pozycją na rynku, trzymających wysoką wartość, wytrzymałych modeli takich marek jak Volkswagen, Audi, Seat i Škoda. Plan na pierwsze kroki na emeryturze już więc masz. Teraz wystarczy się zastanowić, co zrobisz z właśnie zaoszczędzoną sumą pieniędzy! Jeśli jesteś zainteresowany programem nowoczesnego finansowania samochodów używanych, odwiedź stronę: programautonomia.pl Partnerem artykułu jest Volkswagen Financial Services Polub WP Moto 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne