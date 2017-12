Popek dostał nowy samochód. "Król Albanii" będzie jeździł sportowym mercedesem

Znany ze sceny muzycznej i sportowej Popek pochwalił się nowym samochodem. Auto, o którym marzy niejeden fan motoryzacji, miał dostać za darmo. Podobno ma być to motywacja przed zbliżającą się walką.

Same okoliczności przekazania wozu (podobno za szybą było napisane "żebyś szybciej dojeżdżał na treningi" ) zostawmy na boku i przyjrzyjmy się pojazdowi. To Mercedes-AMG C63 w wersji coupé. Model ten jest dostępny w dwóch wariantach i trudno powiedzieć, który trafił w ręce Popka – jego egzemplarz ma zdjęte emblematy.

W obu przypadkach pod maską pracuje podwójnie doładowane, 4-litrowe V8 sprzężone z siedmiostopniową skrzynią automatyczną, która przekazuje moc na tylne koła. Słabsza odmiana generuje 476 KM i rozpędza się do 100 km/h w 4 s. Mocniejsza, dzięki 510 KM, potrzebuje na to 0,1 s mniej. Prędkość maksymalna w obu przypadkach jest elektronicznie ograniczona do 250 km/h.