Popek chwali się motocyklem. Pokryto go podobiznami celebryty

Oto przerobiony "Popomobile". Popek, który gościł zarówno na parkiecie Tańca z Gwiazdami jak i w klatce KSW, chwali się mocno przemalowanym motocyklem. Grafiki jak zwykle kręcą się wokół jego osoby.

Nie zmienia to faktu, że motocykl Popka to niezła sztuka. To Harley Davidson Fat Boy, który jest znany chociażby ze swojego udziału w kultowym filmie Terminator 2. Wcześniej jednoślad Pawła był matowo czarny – pokrycia lakierem nie uniknął nawet układ wydechowy.