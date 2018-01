Polscy olimpijczycy inspirują do walki o marzenia

Dwoje olimpijczyków dzieli się swoimi osobistymi przeżyciami w ramach kampanii „PODĄŻAJ ZA MARZENIAMI, bez względu na wszystko”, realizowanej przez firmę Bridgestone, Globalnego Partnera Olimpijskiego.

(Materiały prasowe, Fot: Bridgestone)

W siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie Bridgestone, największy na świecie producent opon i wyrobów z gumy , zainaugurował nową kampanię „PODĄŻAJ ZA MARZENIAMI, bez względu na wszystko”. Podczas konferencji prasowej drużynowy mistrz świata w skokach narciarskich, Maciej Kot oraz finalistka olimpijskiego biegu na 800 metrów, Joanna Jóźwik opowiedzieli o tym, jak pokonali przeciwności losu, aby zrealizować swoje marzenia.

Obydwoje są ambasadorami kampanii „Podążaj za marzeniami, bez względu na wszystko”, której celem jest motywowanie ludzi w każdym wieku, o różnych zdolnościach i pasjach, aby mimo przeciwności napotykanych na drodze, podążali za swoimi marzeniami.

Maciej Kot, który już wkrótce będzie miał szansę reprezentować Polskę na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongjangu przyznał, że w przeszłości, kiedy starał się wrócić do wysokiej formy, zmagał się z brakiem pewności siebie i wiary we własne umiejętności. – Kiedy dowiedziałem się, że nie zostałem powołany do reprezentacji Polski jadącej na mistrzostwa świata, miałem naprawdę czarne myśli, rozważałem nawet zakończenie sportowej kariery. Byłem w bardzo kiepskim stanie psychicznym. Wiedziałem, że muszę zmienić nastawienie, aby osiągnąć swoje cele. Kosztowało mnie to bardzo dużo wysiłku. Teraz już wiem, że z odpowiednim podejściem mogę pokonać każdą przeszkodę i zrealizować marzenie o olimpijskim medalu – powiedział Maciej Kot.

Joanna Jóźwik od dziecka marzyła o zdobyciu medalu na igrzyskach olimpijskich. W tym celu przeprowadziła się z rodzinnej miejscowości na Podkarpaciu do Warszawy. Była to dla niej bardzo trudna decyzja, ale w stolicy mogła liczyć na o wiele lepsze warunki do treningów. Sukces przyszedł w 2014 roku. Zdobyła brązowy medal mistrzostw Europy i awansowała do finałowego biegu mistrzostw świata. Pomimo wielu kontuzji nie zgasł jej duch walki, który pomógł odbudować formę w idealnym momencie – na igrzyska olimpijskie w Rio w 2016 roku. Właśnie tam pobiła swój rekord życiowy i zajęła bardzo dobre piąte miejsce w finale na 800 metrów. – Nie zawsze było mi łatwo. Musiałam stawić czoła wielu wyzwaniom, ale zawsze wierzyłam w siebie. Dalej będę ciężko pracować, żeby spełnić swoje sportowe marzenia, bez względu na wszystko – skomentowała swoją historię Joanna Jóźwik.

Start kampanii z udziałem polskich sportowców podsumowali także:

Radosław Bółkowski, Prezes Bridgestone w Regionie Europy Wschodniej – Jesteśmy dumni z bycia Globalnym Partnerem Olimpijskim, a także bardzo podekscytowani startem naszej nowej kampanii „Podążaj za marzeniami, bez względu na wszystko”. Mamy nadzieję, że historie naszych ambasadorów zainspirują wiele osób do tego, aby spełniali swoje marzenia bez względu na przeciwności, które spotykają na swojej drodze.

Andrzej Kraśnicki, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego – To dla mnie zaszczyt móc powitać firmę Bridgestone w gronie globalnych sponsorów olimpijskich. Cieszę się, że wspólnie będziemy mogli wspierać polskich olimpijczyków oraz współpracować w ramach kampanii „Podążaj za marzeniami, bez względu na wszystko”, która rozpoczyna się tuż przed startem igrzysk olimpijskich – najważniejszego wydarzenia w świecie sportu. Każdy sportowiec przeżywał w swojej karierze ciężkie chwile i myślę, że to bardzo ważne, by młodzi ludzie mogli poznać inspirujące historie dwójki polskich olimpijczyków. Dzięki nim mogą wyciągać wnioski i uczyć się, że ciężka praca i determinacja mogą przezwyciężyć nawet największe przeszkody.

Kampania „Podążaj za marzeniami, bez względu na wszystko” będzie trwała przez cały rok olimpijski. Cele akcji są zbieżne z misją firmy Bridgestone, jaką jest zapewnianie wszystkim jej klientom bezpieczeństwa i pewności na drodze, niezależnie od tego, jak wymagająca jest ich podróż.