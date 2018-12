Policyjna akcja "Andrzejki". Trzeźwość będzie pod lupą

W nocy z 29 na 30 listopada obchodzone były andrzejki. Dla wielu jest to okazja do świętowania także w weekend. Doskonale wie o tym policja, która zapowiedziała już swoje działania na drogach.

Policjanci apelują do kierowców o powstrzymanie się od prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. "Popularne imieniny Andrzeja będą także świętowane podczas najbliższego weekendu. Jeśli zdecydujemy się pojechać na spotkanie samochodem, pamiętajmy że prowadząc pojazd jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale też życie i zdrowie innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego warto zawczasu zorganizować alternatywny dojazd i powrót z zabawy" - radzi Komenda Główna Policji.

Nocą z 29 na 30 listopada oraz w kolejne wieczory weekendu należy się spodziewać wzmożonych kontroli trzeźwości. To, jak długo będzie trwała akcja, może zależeć od poszczególnych komend. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość, ale nie oznacza to, że inne przewinienia ujdą nam płazem. Należy też przypomnieć, że do połowy grudnia policjanci szczególną uwagę zwracają na oświetlenie samochodów.