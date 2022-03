Policjanci na motocyklach rozpoczęli sezon. Już patrolują drogi

Policjanci przede wszystkim przypominają to tym, aby motocykliści nie zapominali o bezpieczeństwie. Przypominają o rzeczach, na które trzeba szczególnie uważać na początku sezonu, kiedy kierowcy samochodów na nowo przyzwyczają się do obecności motocykli na drogach. Sam asfalt za to może być jeszcze brudny po zimie – np. z zalegającym piaskiem. Warto pamiętać, że niska temperatura rano oznacza również gorzej rozgrzewające się opony i mniejszą przyczepność.