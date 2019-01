Policja wyjeżdża na drogi. Rusza akcja "telefon"

Po kaskadowych pomiarach prędkości przyszedł czas na kolejną kontrolę kierowców. Tym razem na tapet trafiają telefony komórkowe. Na drogi wyjechało 5 tys. funkcjonariuszy "drogówki".

Policjanci będą przeprowadzać wzmożone kontrole od godziny 6 do 22.

Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej podinsp. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP, "zabroniona jest nie tylko rozmowa przez telefon bez korzystania z zestawów głośnomówiących (…), ale również pisanie SMS-ów". Mandat za używanie telefonu w czasie prowadzenia samochodu to 200 zł.

Ze statystyk policji wynika, że takie zmasowane akcje cieszą się ogromną skutecznością. Jeden dzień wystarczy, by wystawić ok. 15 tys. mandatów. Liczba odebranych praw jazdy rośnie prawie trzykrotnie – średnio z 60 do 160 dokumentów. Już w lutym można spodziewać się kolejnych działań policji, tym razem pod nazwą "prędkość".