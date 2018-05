Policja szuka nowych funkcjonariuszy. W ruch idą naklejki

"Wszystkie oznakowane pojazdy służbowe (…) zostaną oznaczone naklejkami Zostań Policjantem". Tak postanowił Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie. Braki kadrowe nie są tajemnicą, a służby mundurowe łapią się kolejnych sposobów na przyciągnięcie do siebie młodych.

Naklejka o szerokości około 15 cm zagości na wszystkich radiowozach od 9 maja do 25 maja 2018 roku. Na niej – duży napis "zostań policjantem!" z odnośnikiem do odpowiedniej strony internetowej. Funkcjonariusze użytkujący auta mają zgłosić się do magazynu wydziału transportu Komendy Wojewódzkiej w celu odebrania naklejek.

W 2018 roku 360 osób ma szansę stać się funkcjonariuszami krakowskiej policji. Do 21 maja do służby ma trafić 20 osób, choć to i tak po wyznaczeniu dodatkowego terminu przez Komendanta Głównego. Odpowiednich kandydatów nie ma i nie jest to problem wyłącznie Małopolski. Według stanu z 1 kwietnia 2018 roku, w szeregach policji brakuje 5329 funkcjonariuszy w całym kraju.