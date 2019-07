Policja powinna być wzorem. Na miejscu wypadku funkcjonariusze zachowali się koszmarnie

5 lat temu miałem wypadek. Wjechałem na skrzyżowanie i dostałem strzał w bok. Miałem zielone światło. Chłopak, który we mnie wjechał, też uważał, że ma zielone. Nie mogliśmy dojść do tego, kto ma rację. Wezwaliśmy więc policję. Zamiast stróżów prawa przyjechał homofob w radiowozie.

Ponieważ nie mogliśmy ustalić, kto tak naprawdę miał zielone, na miejsce wezwaliśmy policję . Nic nikomu się nie stało, ale trzeba było dojść, czyja to wina.

Wszyscy byli spokojni. Obaj przejęliśmy się tylko sobą nawzajem, bez pretensji. Ja starałem się ustalić, czy jemu nic się nie stało, on dopytywał o samopoczucie moje i mojej dziewczyny. To najmilsza kolizja, w jakiej brałem udział. Do czasu.