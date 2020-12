Policja ma 21 nowych pojazdów. W tym motocykl i skutery wodne

Policjanci z Dolnego Śląska otrzymali 21 nowych pojazdów. Są wśród nich samochody oznakowane oraz nieoznakowane, ale też motocykl i dwa skutery wodne. Pieniądze na rozbudowę floty pochodziły z samorządu oraz z funduszy policji. Dolnośląscy policjanci otrzymali 18 nowych samochodów marek Kia i Mitsubishi. Mają one służyć w codziennej pracy patrolowej oraz operacyjnej. Jednak najciekawsze są pozostałe trzy pojazdy. Wśród nich jest jeden motocykl – Yamaha Tracer 900 GT – który trafił do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Jest to sporych rozmiarów sportowo-turystyczna maszyna, która pozwoli na komfortową służbę, a dzięki sporym kufrom pomieści też wymagany do niej sprzęt. Drugą ciekawostką jest zakup dwóch skuterów wodnych marki Yamaha. Razem z pickupem Mitsubishi L200 będą one służyły funkcjonariuszom z Komisariatu Wodnego we Wrocławiu. Zakup tych trzech pojazdów został sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Pozostałe samochody i motocykl zostały zakupione dzięki środkom pochodzącym z Programu Modernizacji Policji, a częściowo ze środków samorządów lokalnych województwa dolnośląskiego w układzie 50 proc. na 50 proc. Wszystkie 21 pojazdów kosztowało ponad 2 mln zł.

