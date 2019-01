Policja dalej mierzy prędkość radiowozów. Mandaty łatwo podważyć

"Istotą sprawy i problemem jest to, że wideorejestratory w radiowozach zapisują ich własną prędkość, a nie prędkość kontrolowanego samochodu. – twierdzi poseł Józef Lassota. Sąd uniewinniał kierowców "złapanych" w ten sposób, ale policja dalej wystawia mandaty na podstawie zawodnego systemu.

Urządzenia typu Polcam czy Videorapid montowane w nieoznakowanych radiowozach zapisują prędkość auta , w którym się znajdują, a nie pojazdu uchwyconego na filmie. "Najważniejszym czynnikiem wpływającym na dokładność pomiaru jest zachowanie takiej samej odległości pomiędzy pojazdami (…) na początku i na końcu pomiaru, co w normalnych warunkach drogowych jest praktycznie niemożliwe " – czytamy w interpelacji wysłanej do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Co ciekawe, wymiar sprawiedliwości potwierdził, że w świetle prawa stosowanie systemu Polcam jest dopuszczalne. Spełnia on bowiem wymagania zapisane w rozporządzeniu ministra gospodarki dot. przyrządów do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym. Gdy dwa lata temu posłowie Kukiz’15 zainteresowali się tematem, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wskazał, że urządzenie Videorapid "zostało dopuszczone w 2012 roku do stosowania przez policję przez Prezesa Głównego Urzędu Miar (GUM)". Tak właśnie wpadamy w pętlę.