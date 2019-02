Polacy przekonali się do aut na abonament

30 najpopularniejszych marek samochodowych, 500 modeli, możliwość wynajęcia lub wyleasingowania pojazdu bez wychodzenia z domu – tak działa carsmile.pl, pierwszy wirtualny salon samochodów na abonament.

Samochód jak telefon

Dlaczego abonament?_ – Bo to najbardziej ekonomiczny i jednocześnie najwygodniejszy model użytkowania auta. Nie ponosimy kosztu utraty wartości, kosztu ubezpieczenia, napraw czy wymiany opon. Jeździmy nowym, zaawansowanym technologicznie, bezpiecznym samochodem, który możemy zmieniać na nowy model co 2-3 lata, jak telefon –_ podkreśla Michał Knitter.

Jak wysokość abonamentu kształtuje się w praktyce? Prześledźmy to na przykładzie jednego z najpopularniejszych modeli wśród użytkowników Carsmile – Nissana Qashqai. Wersja 1.3 DIG – T Acenta, prezentująca obecnie najkorzystniejszy stosunek ceny do wartości wyposażenia, to koszt 970 zł miesięcznie plus 34 grosze za każdy przejechany kilometr. Kalkulacja dotyczy 3-letniego okresu umowy i wpłaty własnej w kwocie 10 tys. zł. W przypadku braku wkładu własnego, rata stała wynosi 1 293 zł (rata kilometrowa się nie zmienia).