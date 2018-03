Polacy produkują rewelacyjne urządzenia parkingowe. Klienci doceniają je na całym świecie

Problemy z parkowaniem dotykają prawie wszystkich kierowców, którzy poruszają się po dużych miastach. Bydgoska firma ma na to sposób. Tworzy projekty, które pozwalają na jednym miejscu zmieścić nawet kilkanaście aut.

Jak to działa?

Zasada jest prosta. Pod garażem kopiemy nieckę i wstawiamy do niej specjalną platformę, która unosząc się lub chowając pod powierzchnią ziemi mieści więcej niż jedno auto. W przypadku bardziej rozbudowanych systemów platformy mogą być rozmieszczane inaczej.

Przedstawiciele firmy zapytani o najciekawszy projekt wspominają klienta, który zamówił podnośnik o zdolności podnoszenia większego ciężaru, bo standardowo platforma jest w stanie unieść około dwóch ton. Jak się okazało, ten klient potrzebował platformy do zaparkowania Hummera . Innym ciekawym pomysłem klienta było dostosowanie podnośnika tak, by można było zmienić elewację po paru latach. Właściciele firmy zapewniają, że mają wystarczająco doświadczony dział konstrukcyjno-technologiczny, aby sprostać wszystkim zamówieniom.

Zagraniczne podboje firmy

Co ciekawe, wysoką jakość i pomysłowość docenili klienci nie tylko w Polsce, ale też poza granicami kraju. Z oferty firmy chętnie korzystają Niemcy i Szwajcarzy, a niebawem firma będzie rozszerzała działalność o Australię .

Ile kosztują urządzenia garażowe najczęściej wybierane przez Polaków?

Na rynku polskim, jak i europejskim, prym wiodą sytemy parkingowe, których przedział cenowy oscyluje od 16 tys. do 50 tys. zł. Kwota zależy o tego, jak rozbudowany ma być to system. Dodatkowo dostępne są także różne akcesoria z trzech grup produktowych: zwiększające komfort i bezpieczeństwo użytkowników takie jak czujniki parkowania, ładowarki do samochodów elektrycznych, systemy informacji parkingowej i wiele innych.