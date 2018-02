Po lekkich spadkach stabilizacja. Kierowcy nie muszą bać się podwyżek

Mijający tydzień przyniósł lekkie spadki cen paliw na polskich stacjach. Sytuacja międzynarodowa sugeruje, że w najbliższym czasie nie należy obawiać się wyraźnych podwyżek.

Od 5 do 11 stycznia eksperci prognozują niewielkie zmiany. Dla benzyny Pb98 przewidywany jest poziom cen 4,95-5,02 zł/l, a popularniejsza odmiana Pb95 kosztować może 4,65-4,74 zł/l. W przypadku cen oleju napędowego spodziewany poziom cen to 4,52-4,60 zł/l. Spadać może cena autogazu, dla której należy oczekiwać przedziału 2,05-2,11 zł/l.

Skoro sytuacja na rynku paliw sprzyja, zachęcamy was do tankowania do pełna. Zimą to dobry pomysł, ponieważ ogranicza zjawisko skraplania się w baku pary wodnej. W efekcie zmniejsza się ryzyko dostania się wody do paliwa, a co za tym idzie maleją kłopoty z rozruchem.