Planujesz podróż? Nie zapomnij o assistance!

Wypadki losowe mogą przytrafić się w każdej sytuacji, także podczas urlopów i wakacyjnych wypraw. Koszty pomocy poszkodowanym w wypadku mogą sięgać kilkuset, a nawet kilkudziesięciu tysięcy euro. W przypadku braku ubezpieczenia, osoba, która ucierpiała w wyniku nieoczekiwanego zdarzenia, musi pokryć je z własnej kieszeni. Dobrowolne ubezpieczenie assistance zapewnia komfort i bezpieczeństwo podczas podróży krajowych oraz zagranicznych.

Komunikacyjne assistance w podróży

Ubezpieczenie assistance na wyjazd to dobry wybór zarówno dla osób, które planują wakacje zagraniczne, jak i dla tych, którzy na urlop wybierają się w Polskę. Niektóre firmy ubezpieczeniowe oferują możliwość wykupienia ubezpieczeń krótkoterminowych (na okres tygodnia, dziesięciu dni, dwóch tygodni lub miesiąca), a także długoterminowych (rok lub dłużej). Assistance komunikacyjne na wyjazd sprawdzi się w przypadku sytuacji awaryjnych, takich jak zatrzaśnięcie kluczyków w samochodzie lub zgubienie ich, brak paliwa lub zatankowanie niewłaściwego rodzaju, złapanie gumy, rozładowanie akumulatora, kradzież lub zniszczenie auta. Ubezpieczony kierowca może liczyć na naprawę szkody na miejscu, dowóz paliwa i części zamiennych, zapewnienie pojazdu zastępczego, holowanie auta do miejsca naprawy (od 100 do nawet 350 km, zależnie od wybranego pakietu assistance), opiekę medyczną, udzielenie informacji jak postępować w sytuacji awaryjnej, a także pomoc tłumacza, który umożliwia porozumienie się z policją, służbami medycznymi czy urzędnikami. Ubezpieczyciel może zapewnić ponadto organizację opieki nad dziećmi oraz zwierzętami domowymi.

W zależności od rodzaju pakietu assistance, na który zdecydowała się osoba wykupująca ubezpieczenie, firma może także zorganizować kierowcy i pasażerom nocleg w hotelu (od jednej do maksymalnie czterech dób) lub dalszą podróż do miejsca docelowego.

Czym warto kierować się przy wyborze ubezpieczenia assistance?

Podczas wyboru wariantu assistance na wyjazd, warto kierować się konkretnymi czynnikami: czasem trwania podróży (od paru dni do roku) oraz zakresem terytorialnym (Polska lub Europa, najczęściej z wyłączeniem azjatyckiej części Rosji i Turcji, a także Białorusi, do której należy wykupić osobne ubezpieczenie). Dobrze dobrane ubezpieczenie assistance na wyjazd pozwoli uniknąć przykrych sytuacji w czasie podróży. Koszty pomocy poza pakietem są niekiedy bardzo wysokie – podładowanie akumulatora, wyciągnięcie auta z rowu, holowanie do warsztatu i wynajem pojazdu zastępczego mogą sięgać od 150 do 500 euro.