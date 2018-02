Piraci drogowi nie mają szans. Policyjny sprzęt ma silnik Rolls-Roycea

Kierowcy, u których pośpiech zwycięża nad zdrowym rozsądkiem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa muszą uważać na swoje uczynki. Przeciwko nim policjanci prowadzą akcje z ziemi i powietrza.

W sobotę 10 lutego 2018 roku działania wspierane przez funkcjonariuszy z 4 powiatów koncentrowały się głównie na A2. Monitorowane były z pokładu policyjnego śmigłowca wyposażonego w kamerę . Sygnał z kamer przekazywano do policjantów w radiowozach rozlokowanych w różnych newralgicznych punktach, gdzie funkcjonariusze zatrzymywali kierowców, którzy popełnili wykroczenie. W ciągu kilku godzin sobotnich działań przeprowadzono 52 kontrole pojazdów, ujawniono 51 wykroczeń, sprawców ukarano 42 mandatami, w tym 19 nałożono na kierujących samochodami ciężarowymi . Najczęściej przyłapani na złamaniu prawa kierujący wypierali się nie widząc wcześniej na trasie podróży radiowozu. Zaskoczenie było tym większe kiedy okazało się, że ich niechlubne wyczyny zarejestrowała kamera podczepiona do śmigłowca.

W niedzielę 11 lutego 2018 roku patrole skupiały się na drogach krajowych, że szczególnym uwzględnieniem jedynki. Policjanci skontrolowali w ciągu kilku godzin działań 45 pojazdów, ujawnili 45 wykroczeń, nałożyli 41 mandatów karnych i zatrzymali 3 prawa jazdy. Policjanci zgodnie podkreślają, że najważniejsze jest to, aby kierowcy nauczyli się, że nie warto łamać przepisów. Nie tylko wtedy, kiedy w pobliżu jest drogówka.

Sprzęt wykorzystywany przez łódzką drogówkę to śmigłowiec należący do sekcji lotniczej łódzkiej policji. Co ciekawe, sekcja ta jako jedyna w kraju ma własne lądowisko i hangar. Przez siedem lat policyjni lotnicy stacjonowali na Lublinku. W 2008 roku bazę przeniesiono na teren Oddziału Prewencji Policji przy ul. Pienistej.