Piotr Stramowski w Mercedesie Klasy G 63 AMG. Aktora przyłapał nasz czytelnik

Jest jednym z najbardziej rozchwytywanych polskich aktorów ostatnich lat i jeździ niecodziennym samochodem. Auto, w którym został przyłapany, kosztuje fortunę, a sposób jego zaparkowania jest mocno kontrowersyjny.

Wóz, który widzimy na zdjęciu, to Mercedes Klasy G 63 AMG . Ta odmiana legendarnej Gelendy weszła do oferty niemieckiej marki w 2012 r. i została wówczas wyceniona na horrendalne 655 tys. zł . Dlaczego aż tak drogo?

Dzięki mocy o wartości 544 KM samochód, który przypomina w zarysie klasyczny kredens, rozpędza się od 0 do 100 km/h w czasie 5,4 s. I to mimo niespotykanie dużego oporu powietrza, wynoszącego 0,54. Ze względu na charakterystykę wozu prędkość maksymalna została ograniczona do 210 km/h. W końcu to ważące 2,5 tony terenowe auto z jednostką V8 - nie ma żartów.