Pijany 15-latek uciekał na motorowerze przed policją

Późnym wieczorem policjanci dali sygnał motorowerzyście, aby zatrzymał się do kontroli. Chłopak na jednośladzie nie zastosował się jednak do poleceń funkcjonariuszy, przyspieszył i zaczął uciekać przed patrolem. Pościg odbył się na dystansie 500 metrów i udało na szczęście zatrzymać jadącego motorowerem 15-latka. Jak się okazało, nie posiadał on uprawnień do prowadzenia jednośladu, a sam pojazd nie był dopuszczony do ruchu.