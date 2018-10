Pijana 19-latka wiozła trzeźwych pasażerów. Skończyli w witrynie stacji

19-latka wjechała samochodem w budynek na stacji paliwowej w Annopolu (woj. Lubelskie). Miała w organizmie 1,8 promila alkoholu. Co ciekawe jechali z nią trzeźwi pasażerowie

Do kolizji doszło we wtorek 16 października około godziny 22:20. 19-latka siedziała za kierownicą volkswagena passata, kiedy przejeżdżała w pobliżu stacji paliwowej zjechała z drogi i uderzyła w drzwi wejściowe do budynku.