Pierwsza jazda Audi A4 po liftingu: zmiany nie tylko pod maską Audi A4 to jeden z najpopularniejszych modeli na rynku. Jak zmienił sie po faceliftingu? Co jest zupełnie nowe w Audi A4? Czy zmian jest... Rozwiń Witam Jestem dzisiaj w okolicach G … Rozwiń Transkrypcja: Witam Jestem dzisiaj w okolicach Gdańska i pomimo delikatnie jesiennej aury już niskiej Mam okazję przetestować dość gorąco Po mojej prawej stronie stoi Audi 4 Czyli aktualnie najmocniejsza dostępna wersja tego modelu Oczywiście mam do dyspozycji również A4 Innych wersjach Proste danie w ogrodzie jak i w kombi Chcę opowiedzieć wam o tym Ten samochód Czyli jeden z najlepiej sprzedających się modeli Historia Zmienił się bo bardzo głębokim nikt Zapraszam serdecznie na te Jeśli chodzi o zmiany które dotknęły model A4 w związku z facelifting jedno to na Troszeczkę łatwiej jest jest W środku na przykład z panel klimatyzacji tunel środkowy i zmieniły Mocno do nas jest kilka elementów natury Bardzo łatwo zwrócić uwagę Po pierwsze to zupełnie nowy ekran multimedialny przekątna 10 i 1/10 Oprócz tego nowy wirtualny kokpit mamy sterowanie ekranem już teraz tylko Dotykowo ale ze względu na to że obsługa tak zaawansowanego nowoczesnego Byłaby trudna za pomoc Pokrętła ciężko byłoby to Więc teraz jest już dotykowe Do czego w Audi nie był Niezupełnie nowocześnie są bardzo wysokie rozdzielczości Zara Jeśli chodzi o ekran główny Wirtualny kokpit oraz head-up który wyświetla się przed Natomiast jeśli chodzi Całość A4 To myślę że jeżdżę S4 czy tym modelem najmocniejszym Bardzo ciężko jest Coś na temat komfortu standardowej wersji którą będę jeździł dopiero za chwileczkę Natomiast tutaj na 20 calowych felgach które mamy w tym model Muszę powiedzieć że aktywne zawieszenie sportowe które mamy tutaj Naprawdę daje radę i Starych ulicach w Gdańsku po których Miałem okazję jeździć gdzie dziur jest bardzo wiele Stanowisz nie jest nierówna tam po prostu Zawieszenie zachowywało się absolutnie przytomnie Nie pozwalało odczuć że jedzie Bardzo sportowym samochodem o Sztywne Usposobieniu zawieszenia Tym samochodem naprawdę bez większych problemów da się jeździć na codzień i można to Niezwykle Jeśli chodzi o aktualnie najmocniejszą dostępną A4 czyli S4 to warto wspomnieć o Pod maską tego potwora nie ma już silnika benzynowego a jest silnik wysokoprężny To oczywiście V6 Sprint do setki zajmuje zaledwie 4 i 90 sekundy a moment obrotowy jest Produkowany przez nie tylko turbosprężarkę ale również kompres Elektrycznie sterowany i zasilany on zaczyna pracę jako pierwszy i pozwala w linii Turbodziura Natomiast w momencie kiedy już Skończy się ten moment turbodziury który pojawia się w silnikach wysokoprężnych Otra Do pracy wkracza turbina No i te 700 niutonometrów za pomocą sportowego Quatro jest przekazywana na 4K Mamy oczywiście również Na tylnej osi Dzięki Jesteśmy w stanie bardzo łatwo ten moment obrotowy na koła przekazać mi tutaj elektronika oczy Dba o to żeby nie było uścisków żeby było bezpiecznie ale Skutecznie Córka została odświeżona gruntownie i complex Zarówno pod maską jak i we wnętrzu od strony technicznej Zmiany widać i to ewidentnie jeśli chodzi o Pozycja Audi A4 na rynku to myślę że będzie ona znowu prezentował Do lidera w tym segmencie i myślę Manat Bardzo duży Dziękuję serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejny