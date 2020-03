WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 testmotopeugeot 508 5 godzin temu Test Peugeota 508 i jego poprzednika: zmiany na lepsze? Nowy Peugeot 508 zachwyca już od pierwszego spojrzenia. Ale czy jest lepszy od swojego poprzednika? Odpowiedzi na to pytanie szukał Mateusz... Rozwiń Cześć Stworzenie samochodów w segm … Rozwiń Transkrypcja: Cześć Stworzenie samochodów w segmencie d który będzie się wyróżniał nie jest takie proste bommodeli Jest nadzwyczajna Mamyto Forda Mondeo Volkswagena Passata matem 6 Alfa Romeo Giulia Renault Talisman a Skoda Superb Klasyki segmentu premium i BMW serii Jaczów Teraz Powiedzcie mi Samochodów jest Który jest Żyd Który Któryś No właśnie wszystkie te samochody są na wysokim poziomie No Gdzie to bardziej spostrzegawczy mogli zauważyć że gdzieś już te słowa zły Tak To dokładne zdania z Zachara Dziś Products Mamy również Ale w odmianie FW i doszedłem do wniosku że nie będę powie Bo tak naprawdę poza zmianami Iza słupkami c i d nie Ten samochód Doszedłem jednak do Że pokażę A tak naprawdę nie Ale pokażemy wam ten samochód z innej perspektywy Perspektywy przem Który jest właścicielem poprzedniej gen 500 Zobaczcie go Cześć Cześć Przemek przyjechał do nas w okolicy Przed nagraniem dowiedziałem się że jest potencjał Nakło Nowe 500 ósemki Jestem bardzo ciekawy czy po tym całym nagraniu nadal Podtrzymywał Swoją decyzję czy jednak Poszukiwał innego modelu ale zanim przejdziemy do nowej 500 ósemki to Przemek opowiem Osy Zebra A Jest co opowiadać się samochód To jest Peugeot 508 jak widać jest to 14 rocznik Został zakupiony przeze mnie w 2016 roku użytkuje go już od 3 lat Ogólnie wersja wyposażenia tego samochodu to jest felina Mamy tutaj silnik 2 0 hdi 163 konie na samo To jest Wersja wysokoprężna 2.0 Blue HD O mocy 180 koni I ty masz wersję manualną Skrzynia U nas jest autor 8 stopniowy I my mamy 200 wersję Jaka jest czyli wersję GT No i teraz powiedz mi Twoje pierwsze spostrzeżenia na temat tego samochodu bo wiem że wersję SW widzisz Tak pierwszy raz widzę wersję SW na żywo Pierwszy raz mam z nią kontakt Co muszę do niej powiedzieć Bardzo Ładny stylistycznie samo Samo Przede wszystkim Cechuje się takim sportowym charakterem Mapę Pazur jak na lwa przystało Co mi się w tym samochodzie podoba Na pierwszy rzut oka Świetne są przetłoczenia tego samochodu wyglądają genialnie Co jeszcze mogę po Przednie światła przednie reflektory po prostu piękna rzecz w tym samochodzie Natomiast jeżeli Przejdziemy do tyłu to ty już się dzieje by Jak dla mnie Samochód z tyłu Wygląda przepięknie jest jesteś fanem wersji SW czy po prostu Bo jest taki samochód naszym praktyczniejszy jeżeli Miałbym kupować samochód to na pewno byłaby to wersja SW Z racji i praktyczności Z racji tego Co robię na codzień i tak Natomiast pod względem stylistycznym muszę powiedzieć że bardziej podoba mi się wersja SW od Sedana Tak dokładnie Nie ukrywam że próbowaliśmy z psem Znaleźć chociaż jedną rzecz która została przeniesiona z poprzedniej generacji bo nie odkryję Ameryki rzepę Projektując nową 500 ósemkę stwierdził że chyba odcina się to tak Poprzedniego Tworzymy zupełnie nowy O której będzie Bardziej sportowy bardziej dynamiczny Niekoniecznie bardziej praktyczny ale o tym za chwilę No i teraz znaleźliśmy tak naprawdę jedną Która Ty Przeniesiona z twojego modelu Do nowego I stąd Klamki w U ciebie jest wersja bardziej ekskluzywna Chrome Na na klamkach u nas bardziej sportowa ale tak to jest chyba jedyna rzecz która została przeniesiona Twoje geny To Chociaż Poczekaj poczekaj Tylna lampa stop tylna lampa Tak dobra To prawda No okej czyli ma Dwie rzeczy czyli można powiedzieć że te sprawy Kolejna rzecz Ważna rzecz No to wy Wymiary tych samochodów bo W porównaniu do innych producentów Którzy z generacji na generacje powiększają swoje auta No to 508 Zmalała Zmalała z jest krótsza Od twojej Gene Jest niższa od tej Ale jest za to W przypadku wersji SW Czy można dojść do wniosku że jeśli tracimy na Długości samochodu no to pierwsza rzecz którą płacimy Doba A w przypadku wersji Dość Spójrzmy zatem na U ciebie 612 l Kontra 30 W nowy No i niestety stało się to o czym mówiliśmy wcześniej krótsza auto mniejszy Ale to nie jest jedyna różnica Którą Zauważ Bo zaraz po otwarciu bagażnika tak Pierwszą rzeczą To jest przede wszystkim Otwórz załadunkowy prawda Ewidentnie widać że otwór załadunkowy w twoim samochodzie jest dużo Większy dużo Niestety w nowej 508 Jest to Otwór załadunkowy dużo Należy zwrócić też uwagę na wysokość za Ponieważ w nowej 500 ósemce jest ona dużo wyższa niż Tak prześlij W tych samochodach jest taki sam 125 mm Ale Tylny zderzak właśnie nowej 508 i jest poprowadzone w taki sposób Że ten Próg załadunkowy jest dużo wyżej W twoim egzemplarzu ale zależy mi jeszcze jedną rzecz Która jest Przenieś Bo taka Powiedział I to Free Do Rolety bagażnika Który ewidentnie Taki Samia Plaża Przemka Roleta Doszliśmy też do wniosku że jest dużo ładniej dużo lepiej wykonany W starym egzempla W poprzedniej Bo zobacz To jest Aqua Prowadzona w tych prowadnic To nie ma Żeby ona nam się wyślizgnęła żeby nam stąd wyjechała Wszystko Wygląda naprawdę solidnie na to W nowej wersji Oczywiście mamy tutaj tą w stopniu Możliwość Sterowania Rola Ale Niestety ta roleta w tym momencie Tutaj W przypadku kiedy to zrobimy Bardziej niechlujnie może nam Taro Wypaść Punkt dla Przednie Gene No i teraz Przemka Poprosiłbym cię że Spojrzał na te bagażnik Punktu widzenia Co ci się bardziej podoba w tamtym bagażniku czego nie ma tutaj lub Mamy dwa schowki Po jednej po drugiej stronie schowki trzymadło a nie wiem jak to nazwać W zasadzie Tak z boku mamy gumki które które nadają się do Przewożenia jakieś delikatne jak przedmiot Natomiast Nic cięższego z tego względu że za każdym razem na zakręcie wypadają to Nie ma nie ma możliwości przełożenia na przykład stanu gaśnicy czy co Tak Pod podłogą mamy koło zapasowe tak jest koza Jest koło zapasowe to Ładną nakładką pełny wymiar tak pełnowymiarowe koło zapasowe Zostałem klucze oraz My jeszcze zrobimy położymy położy Tylne Oparcie kanapy No i mamy tutaj przestrzeń No prawie że płaską poza tym Zaczepami które niestety Dostałem Cezas Dokładnie Rozwiązań Praktycznie Spójrz na razie na ten bagażnik i powiedz co oni Tutaj jedne gaśnica jest tak tylko Co tam za bardzo fajne jest to że Peugeot rozważył Rellin W bagażniku Jest to bardzo fajne rozwiązanie Mój kuzyn akurat ma Skoda Superb zawsze mi się to podobało bo przewożenie niektórych rzeczy Mniejszych rzeczy było uciążliwe na przykład u mnie natomiast u niego nie było żadnego problemu z psem Ponieważ treningu stawiały sobie jak chciałeś i było zabezpieczone Tutaj jest Super rozwiązane i cieszę się że Peugeot w końcu poszedł Ale zauważ że straciliśmy Boczne Półki które są u ciebie tutaj mamy oczywiście subufer bo mamy nagłośnienie Focal Ale po lewej stronie już nic żadnej takie póki nie mamy A jak widać u ciebie w bagażniku jest to wykorzystać Więc myślę że w tym przypadku No to jest Tam masz taką torbę zauważyłem u ciebie w bagażniku właśnie w tym Show No to niestety nie miałbyś gdzie je schować To widzę też mamy Stałe Moim zdaniem ładnie wykonany jest to u ciebie Bo Są takie Bardziej Ekskluzywne fajnie i dopracowane Tak ładnie to wygląda Wystający bo No IP Podłoga Tutaj mamy Położymy teraz tylne oparcia również tym samym systemem No i tak jak mówię no to samo rozwiązanie Z tymi Zaczepami Tychy Które moim zdaniem Totalnie Bezsensowne przeszkadza Łatwe To uszkodzić pory Pierwsze wnętrze to wnętrze Przemka samochodu Powiedz mi co w tym Się podoba Okej Więc przejdźmy do tego Na pewno Daft Punk Jest to świetna W samochodzie Oświetla wnętrze Natomiast ma też swoje wady Podczas upału Dni Jeżeli nie zasłonięte jest roleta Tego dachu Wnętrze naprawdę nagrzewa się do nie Tempo W środku Także to jest to jest plus i minus A powiedz mi jak wygląda sytuacja W samochodzie No i tutaj zaczynają się schody tak Bo o ile Peugeot bardzo fajnie rozwiązał boczne Które są naprawdę Mega głęboki I że dało załadować 2 3 Półtora litrowe Nie sprawia żadnego problemu Tak Peugeot zapomniała o Telefonów komórkowych W tym samochodzie nie znajdziemy tak naprawdę miejsca na Położenie telefonu Mamy mały podłokietnik Show Podłoga Otwierane W tą stronę tak Tak tylko do mnie No on jest dla mnie a nie dla ciebie także także jest bardzo malutki gdzieś tam Rzucenie kluczy na wrzucenie takich rzeczy na Jestem Jak w skokach natomiast Gdyby nawet schować tutaj telefon umówmy się to by było strasznie Jedyne co możesz zrobić w tym przypadku No to wyciągnąć sobie ewentualnie gumy do żucia Schować z powrotem podczas ja Natomiast schowanie tutaj telefonu czy co No nie byłoby raczej Jest tutaj taki mały nie Jeżeli Kupiłem sobie na przykład dużą kawę Na jakiejś stacji benzynowej Całkowicie Zasłaniam Dlatego jeżeli jeżdżę bez pasażera Przekładam sobie Tutaj Tak dokładnie to jest dla mnie Druga sprawa jest taka że Zawsze mam obawy to sam Jest takie samo rozwiązanie jest na przykład w Porsche Że wszystkie te takie uchwyty na Które są wyjeżdżamy Konsoli Central Zawsze mam obawy Gdy kawy Kazadi Pojedzie Coś bardziej wyboistej drodze Tą kawę A znalezienie i tutaj jest dużym Znajdziesz ją to Tak dokładnie Nawet na wyboistej drodze jeżeli Wsadzony kubek z Zawsze zawsze coś gdzieś z k Wykonanie wnętrza już wcześniej Maca liśmy troszeczkę te I muszę przyznać że naprawdę wykonanie wnętrza jest Już nie Wykonanie tych Sporo Nawet drzwi Wykonane Mięciutkie całe Więc to w tym samochodzie naprawdę mi się podoba ale mam do ciebie jedno pytanie Czy jesteś w stanie z Jedną 2 3 takie które chciałbyś Przenieść do nowego modelu do Tam pójdziemy za I sprawdzimy 16:00 Masz takie Trudno powiedz Na pewno Chciałbym Żeby przy Start stop znajdował się dalej Jak w Polsce Dobra Jesteśmy teraz w nowej 500 ósemce i jestem bardzo Twoje To podoba I co Jest Co jest po lewej stronie więc minut No Piosenki ale co w ogóle o tym Pierwszy raz wsiadając do tego samochodu Wow Naprawa Jeśli chodzi o wnętrze to powiem szczerze że chyba nie widział Tak ładnego wnętrza dawno w żadnym samo Jest mi może Bardzo zwarte to wnętrze i nie ma tutaj bardzo dużo miejsca na Dużych ludzi Ja też to odczułem posiadając się właśnie z poprzedni 500 ósemki dostaje 500 zł Pezet y500 piosenki do t500w Że jednak tutaj jest mniej miejsca pomiot Cher Tak intuicyjnie co co mógłbym jeszcze powiedzieć że o tym wnętrzu No strasznie szeroki Środkowy Gdzieś Brakuje mi tego takiego Tej przestrzeni na nogi w tym samochodzie naprawdę Nie to żebym się czuł przytłoczony tutaj w tym miejscu natomiast Przydałoby Żeby co najmniej te 5 cm Było więcej żeby że Swobodnie usiąść na tym fotelu który Bądźmy szczerzy też nie nie jest zbyt szeroki nie w porównaniu na przykład w tamtym ale Ale Trzeba przyznać że ten że te fotele Daj mi Komfort siedzenia naprawdę bo cóż go bardzo fajnie ten fot Wspomniałeś o tunelu Tunel taki duży tunel występuje właśnie w wersji z autem Skrzynia biegów bo Przemek zwrócił na to uwagę wcześniej przed nagraniem Że ten samochód występuje w wersji manualnej bo jak to będzie skrzynia biegów wystające Potem w to jak to będzie się opera Nie Peugeot to przemyślał Wersji z manualną skrzynią biegów Troszeczkę inaczej zaprojektowanych I ten kokpit idzie tutaj wtedy w linii Poziom a tutaj tak jak jest tatą kółeczka i w tym momencie lewarek mamy mniej więcej Więc nie ma takiego Takiego Tutaj do Tylko tyle Norma Więc nie ma Smart No i najważniejsza rzecz O którą cię za No bo to jest tak naprawdę rzecz bardzo kontrowersyjna w Peugeota Jedni są znani kamieniu A czy powiem to Kierownica rzeczywiście w tym samochodzie jest bardzo mało Jest zgrabna mała Ale do czego Peugeot fajnie Moim zdaniem rozwiązał To że zmniejszyło kierownicę my nie potrzebujemy tak naprawdę dużej kierownicy Kiedy jest w dobie gdy nie było wspomagania i tak Jedynym twoim przełożeniem było to co miałeś tutaj Natomiast Bądźmy szczerzy pracując do ciebie różne systemy i tak dalej Które wspomagają Ci prowadzenie tego samochodu I uważam bo nie jechałem jeszcze tym samochodem zaznaczam że prowadzenie tego samochodu z Kierownicą może być bardzo ciekawym doświadczeniem Co już ci wcześniej powiedz Oczywiście że tak ja nie ukrywam że to jest bardzo ciekawe doświadczenie pytanie czy to doświadczenie chciałbyś Do świat Nas Ale to za chwilę się przejedziemy Powiesz nam jak odpowiesz mi na to pytanie teraz jeszcze tak Test Miejsca na tylnej kanapie Ja mam to 3 cm wzrost No i jak będziecie przestrzeni w Przemka samochodzie jest przeogromna Nic mi tutaj nie brakuje Kolanami to nie mam szans żebym w ogóle dotknął przedniego fotela miejsca na nogi również mnóstwo Przemek Wspomniał że jego wersja wyposażenia Jest znana z tego właśnie że jest tutaj również czterostrefowa klimatyzacja więc mamy to Comfort dla podróżujących z tyłu Zobaczymy co to Przemek jeszcze w twoim samochodzie po Jest Pod okiem Z miejscami na Kubę Wyjście Na narty Siatek Za tylnymi fotelami Duże obszerne kieszenie w drzwiach No i Zagłówki Regulowane To jest najwyższy poziom To jest najniższy No i okna dachowe Robi tutaj ogromne wrażenie Jak się Widzisz całą przez No świetnie to wygląda Muszę przyznać zapomniałem jeszcze wspomnieć że takim fajnym Znamy Samochodów Cyfrowych a mianowicie rolet Chowana W drzwiach która osła Przez słońce Zobaczymy teraz Wygląda Kasprowy Wierch No jestem teraz w nowej 508 Fotel jest również ustawiony podemnie Zobaczcie że nie ma Przemka Oczywiście nadal ma Fotele ale nie To tak duża przestrzeń jak była Start Again Miejsca na nogi również Sporo Nie to nie ma na co narzekać jest Rzecz która Bardzo konto Dla Przemka równie A mianowicie taki Guard Garb który w którym Chowa się roleta do Przedniego OK To jest taki garb Aktualnie ja go nie czuję No bo wiadomo to mamy dużo większą przestrzeń ale on mi schodzi tuż przed oczami Ja go tutaj widzę Sodu Zmniejsza Mój Komfort podróżowania bardzo dziwne rzeczy mogliby to naprawdę inaczej Jest jak Trudno Co mamy tutaj Dalej mamy oczywiście podłokietnik również miejscami na kubeczki ale w tamtej wersji jak widzieliście były one Zamykane tutaj mamy otwarte Wyjdź Na narty Więc tutaj wszystko tak samo 3 Zagórz Najwyższa pozycja jest taka czyli dużo wyżej niż tam Generał No ale tutaj nie ma Czterostrefowy klimatyzacji pomimo tego że jest to wersja GT czyli to pomaga 508 Nie mamy tutaj mamy tylko nawiewy ale nie mamy Mamy również siateczki za tylnymi fotelami Kieszenie w Iniesta Nie mamy żadnych roletek A to pewnie dlatego że Okna nie ma Ramek No jakie masz pierwsze odczucia po Wyjeździe nową piękna Pamiętamy mamy tutaj silnik wysokoprężny Diesel 2.0 180 koni u ciebie 163 konie To nie jest jakaś wielka różnica choć powinna być delikatnie odczuwalna no i wiadomo automatyczna skrzynia Ale jakie twoje pierwsze wrażenia kierownica i to wszystko Konstrukcyjnie gdyby była większa kierownica W tym moda Nie bylibyśmy w stanie wykonać żadnego gwałtownego ruchu z tego względu że łokieć już zabiera mi się w tym momencie O podłokietnik na Drzwiach który tutaj Nie wiem czy Do końca Podróżowanie ten samochód Jest takie komfortowe Jeżeli jesteśmy już na stawie Już powiedzmy na ten sport i tak dalej nie Gdzie musimy mieć miejsce na to żeby wykonać Ciekawe czy coś takiego Tutaj raczej mi Strzelam Jest to po prostu cię Tym bardziej że to są Prawie 3 obroty kierownicą Z punktu skrajnego do punktu skrajnego więc to jest naprawdę bardzo dużo Więc wykonanie jakiegoś takiego manewr Ostrego powoduje że ty musisz tą kierownicą się mocno Nakręć W samochodzie jest naprawdę ci Uważam że Bardzo dobrze wyciszony tutaj muszę powiedzieć że Peugeot ewidentnie odrobił lekcje na Ponieważ uważam że w moim samochodzie nie jest głośno na to Gdzieś Który powstaje Podczas jazdy Z jakimi prędkościami Autostradowy mi powiedz mi Daje się odczuć ale to tylko i wyłącznie przez duże okno dachowe które jedna Mimo wszystko powoduje jakieś przepływy powietrza które słyszą Co Denerwuje mnie w tym samochodzie Prowadź Strasznie mała przed Strasznie mi przykro Tak ona jest przede wszystkim No to jest niższy samochód Tak więc ta szyba przednia jest bardziej pochylona Przez co odczuwamy Nie subiektywnie odczuwamy że ta przestrzeń jest dużo mniejsza No bo masz niżej dach głowy co mogę Mieliśmy to 2 Ciasna fajna zakręty I samochód prowadzi się rewelacyjnie jeżeli chodzi o Pokonywanie zakrętów Skrzynie znane OtoMoto Gramy 8 Biegów Tak jak mówię ona bardzo fajnie Działa w trybie komfortowym Sportowy Jest Tak było Nie jest to Skrzynia z na Skrzynie Ale Jest akceptowalna nie To znaczy będziemy szczerze ten samochód Ma ładnie wyglądasz Ma się kojarzyć z zacięciem sportowym Natomiast ma służyć do tego żeby Podróżowała nim rodzina tak Więc więc on nie potrzebuję tak naprawdę tego żeby Być jakoś wybitnie nastawionym na na na te osiągi Że nie chce mnie lepsze osiągi To kupujemy benzynę tak a nie Diesla Oczywiście że tak oczywiście że tak że to jest głównie nastawienie tak na Też na spalanie Nie wspomnieliśmy w sumie o spalaniu w twoim samochodzie ile tam jest średnio ten samochód pali Ci na To tak naprawdę wszystko zależy Stylu jazdy Sposoby jazdy mieszany bo jak teraz zobaczymy w naszym egzemplarzu Pół litra na przestrzeni 503 km To jest spalanie z skasowany w Warszawie z trasą 300 km 200 Po mieście 500 km w trybie mieszanym to jest Pokażę później Jak coś będziemy się do mojego samo Jak wygląda u mnie spalanie z tego względu że chyba będę miał spalanie 700 km W trybie To idziemy do 2:00 Jesteśmy w drugiej 500 ósemce twojej generacji więc pierwsze co No to oczywiście to spalanie Przemek to przejechał 1002 km Ze średnią prędkością 54 km h i spalanie to 7 litrów czyli półtora Mniej niż Tej nowej Tak a Warto dodać że Samochód Nie jest nadmiernie oszczędza Jestem raczej zwolennikiem dynamicznej jazdy Jakie mam pierwsze odczucia No to na pewno Na pewno układ kierowniczy to u ciebie ten układ kierowniczy jest nastawiony rzeczywiście bardziej na komfort On jest taki bardziej miękki stare taki bardzo Druga sprawa no to za wiesz To że on jest nastawiony na Komfort to nie znaczy że jest Bo niestety francuskie samochody mają to do siebie Bardziej samochód który niestety zapadł mi w pamięć To była DS5 DS5 to był samochód który jeździł jak chciał robił co chciał Totalnie nie dało się go A takie ładne Dokładnie był bardzo ładny ale bardzo kiepsko jeździł w tym samochodzie rzeczywiście nie czuć tego Niechlubnego francuskiego stylu jazdy to rzeczywiście bardziej mu jest bliżej do do niemieckich samochodów I nie czuć w ogóle gabarytów tego auta tak naprawdę nie aż tak jak nowa 500 ósemka bo ona rzeczywiście jest taka Zbita robi takie wrażenie bardzo bardzo gokartowe jazdy tutaj ta jazda zastaw Taki bardziej komfortowy tryb bardziej tryb taki właśnie autostradowy rodzi Do tego dlaczego ten sam tak naprawdę został stworzony mam takie wrażenie że jeżdżą w tym samochodem I jeśli nie widziałem znaczka jeśli nie znał bym Co to są za samochody W życiu bym nie powiedział że to jest tamta 500 smk to jest kolejna generacja t To są tak różne samochody Jestem bardzo ciekawy jak będzie jak podsumujesz naszą nową Piosenkę porównaniu z perspektywy jazdy właśnie tą generacją jedziemy do banku Przyszła pora na najważniejszą częścią I przy tym chyba najtrudniejszą czyli podsumowanie Co Przemku sądzisz o tym samochodzie Co ci się w nim podoba Co ci się w nim nie podoba no i najważniejsze czy nadal Został Twojej liście potencjalny Jezu orzech do zgryzienia natomiast Powiem krótko samochód dalej jest na mojej liście Bardzo mi się podoba po przejechaniu się tym samochodem poza znajomi Nim samym Stwierdzam że naprawdę to jest samochód który można Polecić Będziesz Podobał natomiast Z uwagi na Jasne wnętrza Może od siebie gdzieś No co Podsumowanie jest krótkie No tak ja jestem na Szamotuły Pomimo tego że ma jakieś wady pomimo tego że są Które ci nie pasuje Tomato Co tak naprawdę jest Trafia w twoje serce tak Słuchaj gdybyś mi dzisiaj powiedział czy się zamienia mnie to bez żadnego problemu Po prostu trafił swoje serce IPN najpiękniejsze tego i również wam życzę tobie dziękuję Przemek za to że przyjechałeś że do Skawiny a was zaprasza