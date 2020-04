Peugeot 308 1.2 PureTech 110 KM, 2018 - test AutoCentrum.pl #389

Cześć witam serdecznie Peugeot 308 znamy już bardzo dobrze testowaliśmy go kwestia było już lekcja hatchback SW GTI Ale za każdym razem kiedy dostawaliśmy taki samochód do testów był on dla nas dostępny w najwyższej nie ma wyposażenia a wtedy jest za tymi wszystkimi skórzanymi fotelami i wielkimi ekranami gdzieś tam ukrywała się podstawowa wersja i tym razem dostali do testu wersję Active czyli to prawie najtańszą całej oferty jednak to nie niższa wersję wyposażenie jest powodem ponownego spotkania z często ósemką tylko to że ten samochód przeszedł facelifting a więc w tym testem dzisiaj upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu a mianowicie poznamy tańszą wersję wyposażenie ale te sprawdzimy co się zmieniło po face liftingu Peugeot 308 został zaprezentowany po raz pierwszy 2013 roku 5 lat produkcji to jednak jest czas żeby odświeżyć nieco jego wygląd trzeba przyznać że choć się wyraziste kształty są do ryzykowne to jednak czystą serce to się udało pomimo niewielkich zmian driftingowych samochód nadal wygląda świeżo i na pewno nie jest nudny A co się zmieniło zmienił się nieco wygląd przypomina bardziej ten z 2008 3008 3 5008 większe są też wloty powietrza w zderzaku we wszystkich wersjach mamy też reflektory LED do późniejszych wersjach wyposażenia tak jak w naszej światło mijania i drogowe to nadal halogeny nowe są też tylne światła z ciemniejszymi kloszami Myślę że warto tu zaznaczyć osobno pomimo niedrogi Active auto dostaje światła LED do jazdy dziennej dzięki temu samochód i już nawet w tej tańszej wersji wyposażenie na drodze wygląda nowocześnie atrapa wlotu powietrza w przednim zderzaku elementu chromu ale grill poza ramką nadal jest to z czarnego plastiku więcej chromu pojawia się dopiero w wersji Allure na kołach zobaczymy 16 calowe felgi aluminiowe Quartz ogólnie czysto ósemka jak cię wygląda całkiem nieźle ale moglibyśmy też kupić większe koła 17 calowe rubis kosztują 1600 zł wewnątrz pojawił się ekran o przekątnej 970 cala kto teraz wykonany jest w technologii pojemnościowej więc obsługa dotykowa jest o wiele prostsze i to jeszcze dużo zmian w stosunku do wersji sprzed face liftingu jestem możecie zwrócić uwagę że że ten obszar roboczy tutaj jest wyraźnie mniejszy niż te 9 i 70 cale i tak rzeczywiście jest bo to przekątnej a wynosi tylko 7 cali nad podaje 97 biorąc pod uwagę ten całkowity obszar na którym są przecież stałe przyciskiem więc trochę tak wygląda jakby ktoś się chwalił pensję brutto ale poza tym oczywiście to że wszystkie funkcje zostały zapakowane na dotykowo na ekran ma też swoją dobrą stronę kupując taką jesteś podstawowa wersja Active lub praktycznie poprawiasz wnętrz tego auta zupełnie niczym się nie różni nie ma to zaślepiony przycisków albo czegoś czego może brakować bogatszej wersji bo wszystko i tak jest zawsze ten system standard Active Nie jest zresztą taki niski mamy to dwustrefowa klimatyzacja automatyczna reflektory tempomat z ogranicznikiem prędkości 3 elektrochromatyczne lusterko nie zmieniły jednak standardowej czarnej materiałowe tapicerki charakterystyczne wzorem zwanym petą co więc możemy dokupić warto zastanowić się nad pakietami visio Park i Safety pierwszy dodaną kamera cofania 180 stopni czujniki parkowania z tyłu i czyli możliwość podłączenia telefonu przez karple i czy Android auto kosztuje 4300 zł Drugi pakiet to szereg systemów bezpieczeństwa wykrywanie zmęczenia kierowcy reflektory smartbeam rozpoznawanie znaków czy aktywnego utrzymywania pasa ruchu pakiet Safety kosztuje 3900 zł to nowości które pojawiły się po liftingu jest jeszcze dobry rozbudowany system Safety plus który I po co ja to wszystko opowiadał jest również dostępny w wersji Active jedynie adaptacyjny tempomat z funkcją automatycznego zatrzymywania się jest zarezerwowane wyłącznie dla tej bogatszej droższy w wersji Alu pod bestia Active wystarcza jako baza do rozbudowy samochodu o wszystkie nowoczesne gadżety dostawczy to już był robiony więc teraz tylko bardzo szybkie przypomnienie czy do nad głową w miejsca mam aż cztery palce wolne przestrzenie naprawdę świetny wynik a do tego mała poręczna kierownica świetna na zakręty świetlne na taką szybką o dynamiczną jazdę i zegar nad kierownicą co sprawia że na dobrą sprawę zastępuje to nam head-up Display bo prawie że nie odrywając wzroku od drogi widzimy to wszystko najważniejsze co powinniśmy widzieć świetne rozwiązanie Ale wróćmy do testów gotowce i Zobaczmy ile miejsce zostało ze mną był już nie jest tak dobrze bo ani nie mam za dużo miejsca nad głową nie mogę się wyprostować ale na kolana No jak idziecie też kolana są dosyć głęboko utopione w fotelu kierowcy Co prawda jeszcze w tej chwili nie stykają się z żadnym twardym elementem nie komfortowym ale już wchodzenie tutaj nie było nie trzeba szczególnie przyjemnym również na stopy pod fotelem mogły być odrobinę więcej miejsca i jeszcze szybkie rzut oka do bagażu 389 l tyle on miał przed liftingiem i tyle ma nadal widać to gdzieniegdzie takie elementy które wchodzą do środka może to troszkę ograniczać użyteczność bagażnika ale ważne że ma 9 litrów więcej niż aktualny golf po złożeniu oparć tylnej kanapy otrzymujemy 400 litrów więcej wersja Active jest dostępna w czterech wersjach silnikowych 12 Pure Tech może mieć 110 lub 130 koni natomiast 15 Blue HDI czy się nie wysokoprężny lub 130 mocniejsze wersje silnikowe można zestawiać się z nowym 8 biegowy automat do produkcji natomiast mocniejszy silnik benzynowy w celu spełnienia bardziej wyśrubowany norm euro 62 został wyposażony w takiej DPF dla silników benzynowych dokładnie to nazwa GP my Testujemy dzisiaj tą słabszą wersję 110 konną Więc ona gpf nie potrzebuję Potrzebuję jednak 11 i 6 sekundy do setki 205 nm momentu obrotowego a prędkość maksymalna ta 197 km na godzinę i choć może 11 6 do setki nie robię aż takiego wielkiego wrażenia ale z drugiej strony paliwa tego auta z tym silnikiem jest naprawdę obiecujące 64 w mieście 43 w trasie 5 l na 100 km średnio co oznacza po zatankowaniu 53 L do zbiornika paliwa w tym samochodzie przejedziemy spokojnie jadąc w trasie bez tankowanie ponad 1200 km od razu Powiem jej zawsze pasowało jak jeździła czysto ósemka to jest samochód C przyjemnie się prowadzący lekki zwinny chętnie wkręcający się w zakręt po części jedno też dzięki tej małej kierownicy w sprawie że i jazda tym samochodem jest to w pewnym przenośni dziecinnie proste bo tak jak w gokarcie byśmy jechali jest naprawdę przyjemnie no jak Zachar off nagrałem film z wrażeniami z jazdy wersją 130 konny w którym Marcin się skupiam na nie na tym że przyjemnie się jedzie przez tą samą które ma 130 koni tylko że muszę to wszystko co z trzech cylindrów dzisiaj Czy cylindrowe silniki już nie są tak rzadkie wszyscy się mówiłaś do nich przyzwyczailiśmy i już chyba dzisiaj będzie nagrywał filmu akcentując te przed aczkolwiek nagrywam teraz film i w nim z kolei skupiam się na tym że wersja 110 konny który wcześniej nie wiem okazje w piosence dostawać na dobrą sprawę 6 sytuacji życiowych wcale od tej 130 konnej wersji nie jest wiele gorsza bo my jej części używanym przedziale czy to prędkości czy to obrotów mamy to wystarczająco dużo mocy i momentu 205 cm od 1500 obrotów Myślę że w trzech cylindrach nikt niżej schodził niebem Arezzo dobrą sprawę to czwarty bieg 45 te godziny i ja w tej chwili przyspieszał jeszcze się wkręca miano jazdy samochodem to jest przyjemność mimo że jadę podstawową wersję silnika wał i to może być właśnie powodem dla którego można było nagrać takie osobny film o tym samochodzie i powiedzieć Popatrzcie jadę totalnie podstawową wersję i wciąż dobrze się bawi Jest też jeden z powodów dla których czasach zakup samochodu który nie jest pod dach wyposażony we wszystko co prawda producent oferuje nie jest fajne punktu widzenia wrażeń z ja No bo jak mamy mniej wyposażenie podpunkt jedzenie jazdy to mniej balastu dodatkowego samochód jest lekki tutaj w dowodzie mamy tylko 1080 kg a więc ze nawet z podstawowym silnikiem daje Tyle wrażeń z jazdy takich wrażeń z jazdy że no właśnie warto na ten temat nakręcić film od 68000 zł za podstawową wersję Access 5000 wyżej i mamy testowano dzisiaj przez nas wersję Active a jeszcze 1000 zł wyżej dostajemy gorzej Business Line dedykowaną bardziej dla firm a więc nie mamy tam ani dwustrefowej klimy ani na przykład aluminiowych felg ale z kolei mamy w standardzie Peugeot sosen bardziej pod firmy indywidualny klient może się tym mniej interesować wyżej znajduje się wersję Allure za 80000 zł a na samym szczycie Znajdź byście GT i GTI 270 km wersja która zamyka cennik kwotę 140000 zł co przyznać że czysto ósemka wcale nie musiała przechodzić wielkich zmian optycznych po face liftingu bo przecież już jej początkowy projekt był bardzo udany Natomiast jeśli chodzi o technologię poza działo się bardzo wiele jeśli chodzi o gadżety i o systemy B a potem z Leną odświeżona czysto ósemka i już dorównuje poziom znacznie młodszej konkurencji A jeśli chodzi o kwestie active to chodź może się wydawać jedną z tych bardziej podstawowych mocniej to w praktyce ma prawie wszystko może od niej oczekiwać przyszły właściciel to też zasługa face liftingu Podsumowując naszą znajomość czy z odświeżoną czystą ósemką w dosyć podstawowej wersji Active można powiedzieć że dzięki ptak regulację możemy jeździć z ciekawym samochodem z segmentu C Z dobrze skalkulowana ceną nawet jeśli to kupimy trochę dodatkowego wyposażenia zwykle do redakcji przyjeżdżają wyżej wyposażony bogata tym razem przyjechało prawie że podstawowe i szczerze powiedziawszy po kilku dniach jazda tym samochodem wcale nie czuję niedosyt