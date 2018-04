Peugeot 208 bez wersji trzydrzwiowej. Kierowcy jej nie chcą

Nowy Peugeot 208 najprawdopodobniej zadebiutuje już pod koniec 2018 lub na początku 2019 r. Jedną z najważniejszych zmian ma być brak wersji trzydrzwiowej. Będzie to kolejny model w segmencie B, który straci taką odmianę.

Jeszcze nie tak dawno normą były trzydrzwiowe modele kompaktowe. Jednak zaczęły mocno tracić na popularności i nawet próby zastosowania w ich przypadku bardziej odważnej, sportowej stylistyki nie przyniosły efektu. Astra czy Megane w wersji z jedną parą drzwi wyglądały atrakcyjnie, ale dla kierowców ważniejsza jest kwestia praktyczna . Nawet, jeśli przez większość czasu podróżujemy samemu lub w dwie osoby, wolimy mieć wygodę posiadania łatwego dostępu do tylnych siedzeń. Nie bez znaczenia jest też większa łatwość sprzedania takiego samochodu.

Nie jest zatem niespodzianką, że trend wymierania modeli trzydrzwiowych objął już też auta z segmentu B. Takie hity tej klasy samochodów jak Renault Clio czy Volkswagen Polo w swoich najnowszych odsłonach nie mają wersji z jedną parą drzwi. Wyjątkiem od reguły jest Ford Fiesta , ale to model bardziej globalny. Za to nadchodzący Peugeot 208 już ma być dostępny tylko jako model pięciodrzwiowy – twierdzi holenderski "Auto Week". Potwierdzeniem tego ma być fakt, że w Holandii nie są już przyjmowane zamówienia na trzydrzwiową wersję obecnej generacji miejskiego Peugeota . Podobnie sytuacja wygląda w Niemczech.

Skąd taka zmiana nastawienia wśród klientów? Przede wszystkim chcemy więcej wygody, a nie da się ukryć, że brak tylnych drzwi to duża różnica. Przez lata głównym argumentem za wyborem odmiany trzydrzwiowej była cena, jednak jeśli zajrzymy np. w cennik Peugeota 208, to zobaczymy, że dziś druga para drzwi wymaga dopłaty zaledwie 1200 zł, co przy cenie auta wynoszącej w podstawowej wersji ponad 50 tys. zł jest bardzo małą kwotą.