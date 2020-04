Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 KM (MT) - pomiar zużycia paliwa

Tym razem to zjemy spalanie Peugeota 2008 z benzynowym silnikiem 12 Pure Tech o mocy 130 koni mechanicznych na tempomacie ustawione mamy 93 km na godzinę co nagrywał śniadanie równo 90 i na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 3 i 6 i na koniec pomiaru średnie spalanie przy 90 wyniosło 4 liter tym razem tempomat ustawiony mamy na 142 km na godzinę co na tym się daje równą 140 na obrotomierzu widzimy 3 250 obrotów na minutę na początku pomiaru średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 7 i 8 i na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 7 i 7 spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 10 8 km 8 i 8 i po 3 km równa 7 litrów spokojna płynna jazda po mieście i 14 po mieście 8 i 8