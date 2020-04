Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 KM, 2016 - test AutoCentrum.pl #284

Cześć czy dzisiaj stoję na kretowisku bo od rana pada dzisiaj musimy zrobić ten film Bo inaczej harmonogram redakcyjny nie pozwala i za chwilę zobaczycie że ten deszcz Nawet jest nam odrobinę na rękę a więc zaczynamy co robiła film zanim zaczęła produkować samochody robiłem między innymi młynki do kawy i rowery dzisiaj są to atrybuty młodych modnych ludzi jest z dużych miast bo modnie jest w ręce kubek z droższe kawiarni i jeździć po mieście oryginalną holenderską Kiedy będzie w tych dużych miastach spadnie deszcz to modnie jest przesiądź się crossovera możliwy małego aby nie nastręcza problemów z parkowaniem możliwie zgrabnego aby przyciąga uwagę i nie przedstawiasz swojego właściciela jako bezguścia ty oczywiście podwyższonym zawieszeniu aby parkować tam gdzie inni nie mogą wydaje się że tym oczekiwaniom sprostać może Peugeot 2008 który niedawno przeszedł facelifting którego zapraszam 2008 po face liftingu ma wszystko co się dzisiaj podoba czy sylwetka dynamiczna i z charakterem kocie spojrzenie pionowy grill i kompaktowe wymiary mimo że samochód dzięki tym plastikowym nadkole wydaje się bardziej masywny i większy i mniejszy jest naprawdę to jednak wciąż pozostaje w kategorii kompaktów jak to na francuskich samochodach bywa nie brakuje tu stylistycznych z z tylnymi drzwiami widzimy dodatkową chromowaną listwę ładnie narysowane wyraźne relingi zaczynają się zaraz za przednią szybą wokół przednich reflektorów widzimy czarną ramkę a na tylnych lampach znajduje turystyczne dla Peugeot ślad pazurów lwa ogółem zaprojektowany z pazurem Zwróć uwagę na czarny plastik Którego jest pełno w dolnej części zderzaków na nadkolach ale też na drzwi i na progach to prawda Takie wykończenie plastikiem na dole nie jest w standardzie ale dobrze wiesz że przynajmniej obcy Peugeot daje nie tylko wyższy prześwit który pozwala zjechać czas to ale też komfort psychiczny dzięki takim plastikową że jadą z drogami drugiej trzeciej i piątej kategorii nie zarysujemy naszego lakieru co z tego co widzieliśmy pojawiło się po liftingu jest grill przednie reflektory w technologii LED przedni zderzak ze srebrną wstawka od spodu te aluminiowe relingi i pakiet GT Line który zamieni ten wszechobecny Chrome czerń pojawiły się też 2 czerwony alty mają zaczerpnięte z 300 ósemki i zielony Emerald łącznie wybieramy spośród siedmiu lakierów metalizowanych i dwóch niemetali zwanych wnętrze przypomina to z ręki co nie w końcu to jest crossover zrobiony jest 208 warto tu zwrócić uwagę na małą kierownicę i zegary umieszczone nad nią słyszałam opinię że osoby o niższym wzroście mają pewien kłopot z ustawieniem się względem kierownicy tak żeby kierownicę nie zasłaniała zegarów ale szczerze mówiąc ja osobiście tego i nie Potwierdzam Ja tutaj jestem w stanie doskonale ustawić mnie tak wszystko aby siedzieć dobrze za kierownicą poprawnie a jednocześnie widzieć wszystko co jest pokazane na zegarach wnętrze No co jest co najmniej atrakcyjne Może najpierw na początek powiedzmy o tym centrum sterowania Zwróć uwagę że mamy to oczywiście Nazwijmy to znany z innych samochodów psa układ różnych klawiszy dotykowych natomiast zwróć uwagę też na to że nie wszystko zostało to wyrzucone na ekran dotykowy bo nie to niżej znajdę panel do sterowania tutaj klimatyzacja więc jeśli chcemy na szybko coś pozmieniać poprzestawiać to nie ma problemu Jest to wygodny i szybki dostęp do kluczy z funkcją za to już należy pochwalić i chodziło wykończenie to szczerze mówiąc nasza co najmniej testowa wersja naprawdę cieszy oko i nie tylko oko ale też w dotyku jedziemy to mnóstwo różnych faktur przykładowo To mamy taki wzorek to jest tym miękkie tworzywo to dalej jest takie bardzo chropowate twarde takie ciekawe bardzo tworzywo Jakby były jakieś takie drobinki No nie wiem czegoś ale to jest jeszcze tak błyszczące w świetle różnego to mamy końcóweczka na przykład z aluminium i dalej już mamy takie to zwykły twardy plastik ale wszystko to co jest tutaj zamontowany jest zamontowany w Lipnie nie ma to jakieś niepotrzebnych odgłosów jakbyśmy tak za 4 cokolwiek siłą szarpać czy uchwyt drzwi to naprawdę ani się nie rusza ani się nie odzywa jest nawiasem mówiąc w Środzie uchwyt drzwi to też jest to z tego samego chropowatego materiału który No tak całkiem nieźle się układa w dłoni i jest przyjemny w dotyku tutaj na górze mamy twarde Plastiki pod lewym okiem jest 3 mm pianki pod prawym łokciem nie mamy tutaj tego klasycznego podłokietnika więc nie będziemy narzekać zwróć uwagę też na dźwignię hamulca ręcznego ma dostać charakterystyczny kształt warto też zwrócić uwagę na pokrętło którym ustawiamy rodzaj napędu i tak mamy to oczywiście napęd na przód ale zmieniając tutaj charakter układów elektronicznych możemy wybrać pomiędzy trybem normalnym trybem z wyłączonym SP trybem na piasek błoto i na śnieg No i z powrotem wracamy do trybu normalnego Także mamy to coś do wyboru Oczywiście to nie jest jakaś wielka zmiana przetarłam ABS i ESP będą działały trochę inaczej to być może pozwoli nam wyjechać wrócić na asfalt w jakiejś trudniejszej sytuacji jeśli chodzi o praktyczny wymiar tego samochodu to ma dwa miejsca na kubeczki wyjście ja kiedyś 12 voltów zbroję tutaj jest jeszcze taki mały schowek w sumie nie wiadomo na co Bo na nowe telefony raczej się nie nada to mamy jeszcze nie wiem pewnie na jakieś drobne taką małą tackę pod prawym łokciem nie za duży jest schowek ale jest schowek pod roletą w drzwiach znajdziemy no taką przysięgi kamerę sięgnie Proszę bardzo tam mamy dość dużo miejsca może półtora litrowa butelka się nie zmieści Chociaż byś radę no i jeszcze jeszcze tutaj widzimy też schowek przed pasażerem jak widać się mamy tam trochę elektroniki okulary i jeszcze trochę miejsca na książkę i nie tylko źle znajdzie także możemy jeszcze sięgnąć nieco wyżej to widzimy z kolei lusterka ale bez podświetlenia i jest ciekawostka jak kiedy patrzymy na podsufitkę to wydaje nam się że nie jest ona jakoś tak pocięta pokrojona tymczasem Wystarczy że wsiądziemy do auta w nocy i okazuje się że to znajdują się kolorowe ledy które bardzo fajnie oświetlają wnętrze dodając trochę takiego No właśnie modnego nastroju miejsca dla wysokiego kierowcy nie zabraknie zarówno nad głową tutaj mamy ze dwa trzy nawet palcem wolnej przestrzeni jak ich na długość tutaj chodzi ustawienie się względem kierownicy tak żeby widzieć z tak żeby siedzieć wygodnie to bez problemu można znaleźć miejsce między innymi dlatego że mamy to jak widać regulację dwuosiową A jeśli chodzi o regulację na widzimy to klasyczne możliwości czyli góra dół na przód Toyota 3 pochylenie oparcia No i w ten sposób proszę bardzo zajmuje miejsce bez problemu zegary wszystko w najlepszym porządku warto też zwrócić uwagę na te fotele to jest taka opcja pół skórzane bardzo wygodne dobrze trzymające w zakrętach i na dłuższą metę są jak najbardziej okej Zwróć też uwagę że dało się wyciągnąć zagłówek na tyle wysoko że nawet tutaj w trawce jest sam raz Zobacz moje miejsce zostało z tego a z dobrego nie mam do powiedzenia dlatego że tutaj wcisnąłem się wyłącznie na potrzeby firmowe na siłę ale długo nie dostrzegają było moje kolana tutaj wylądowałem w jakimś takim twardym na który tutaj jest pod odbiciem tego fotela co ciekawe ten kto to jest tak wyprofilowany w tym miejscu o rzeczywiście No nie jest zbyt przyjazny natomiast niżej jest taki próg i tam dalej już jest mięciutka fajnie tutaj są takie kolejne krawędzie ostre więc jeśli ktoś trafi kolanami to to będzie w miarę zadowolony i przy okazji kierowca może mieć jakiś tam lekki masaż i ja na pewno to nie trafiam bo jak widać moje kochane lądują do dobre 10 cm2 wysokość względem tego o czym myślał projektant tego samochodu także dwumetrowy zazdroszczę na długość zdecydowanie nie ma wysokość w prawie tak tutaj akurat nad głową No nie mogę się wyprostować ale jest naprawdę blisko więc co teraz lepsze wskakuje na prawą stronę tam będę miał trochę więcej miejsca na długość warto też pokazać myślę miejsca na nogi Popatrz tutaj jest spokojnie miejsca nawet na duży jest zimowy but a trzeba powiedzieć że fotel kierowcy został maksymalnie obniżony i teraz tak przesiadam się na prawą stronę tutaj fotę jak widać jest przesunięty No i to już bez problemu jestem w stanie zająć miejsce i kiedy nie mam problemu z kolanami to też też tak się obniżam idąc głową również mam dostrzec dosyć miejsca więc w tej wersji mógłbym podróżować nieco dłużej i nie można tego powiedzieć o tej osobie na tylnej kanapie bo to mamy dosyć się wysoki może nie jakieś rekordowo wysokie ale jednak warto zauważyć że jest to też tunel centralny wejście nie widać się 12 woltów takie dwie kieszenie za fotelami i płytki niezbyt w pojemny schowek w schowki w zasadzie w drzwiach jeśli chodzi o regule tutaj z tyłu zagłówków No to widzimy to wyraźną różnicę więc nie jest źle Mamy też dwa wyjścia izofiks Krajnik pozycjach tylnej kanapy widzimy też własne oświetlenie dla osób siedzących z tyłu No i cóż tutaj nie szukam Nawet jakiegoś podłokietnika bo o nim nie pomyślaną czas na oglądanie bagażnika podnosiły klapy która jest taka noc Obszerna i ciężka to czuć i widzimy to tak no na początek półeczka która się nie podnosiła możemy ją tak otworzyć widzimy to 350 litrów pojemności silną półeczka przeszkadza możemy się jej pozbyć się całkowicie odłożymy sobie ją tutaj zwróć uwagę przy okazji jeszcze próg jest naprawdę bardzo Ja symboliczny a a tutaj progu jako takiego nie ma wcale podłogę jest tuż nie pod ręką więc tutaj wkładanie i wyciąganie jakieś większe i bagażnik będzie jak na komfortowe w prawej siateczka polowe jakaś tam jedna czy druga jak widać się gumka Co jeszcze możemy zajrzeć pod podłogę bagażnika ta podłoga a nie jest jakaś taka super a okej mój to widzimy o Widzimy tutaj a to stara historie nie opowiadamy i widzimy też również że koło zapasowe pełnowymiarowe koło co jeszcze złożyć oczywiście właśnie to złożyć oparcia tylnej kanapy Najpierw to zrobimy porządek z zagłówkami a następnie bez problemu sięga No oczywiście stąd raz mamy 1194 l płaską podłogę i jak widać odpowiednio płasko też złożone oparcia tylnej kanapy więc mamy to całkiem sensownie rozplanowane wnętrze jeśli chodzi o przewożenie jakichś większych bagaży jak dużych No to zobaczyć się w części technicznej gdzie zmierzymy Oczywiście wszystkie wymiary tego bagażnika przy pomocy metrówki no i na koniec Dwa wygodne uchwyty jak na małego Miejskiego crossovera wybrać silników jest Całkiem spory 3 benzyny i 3 diesle mój dzisiaj Testujemy najmocniejszą wersję benzynową czyli 1 puretech 130 konii która występuje wyłącznie z sześciu biegową manualną skrzynią biegów mamy tu do dyspozycji 230 niutonometrów momentu obrotowego dostępnych nisko 1750 obrotów i między innymi dzięki temu rozpędzamy się do setki w 9 jest a prędkość maksymalna to 200 km na godzinę my do testu dostaliśmy wersję z najmocniejszym silnikiem benzynowym więc nie będziemy narzekać ani na moc a nie na moment obrotowy tutaj elastyczność jest najwyższym poziomie i jak na silnik 1 2 i 3 cylindry mamy teraz 1500 obrotów czwarty bieg Wciskam gaz i silniczek całkiem żwawo i chętnie wkręca się 1750 już 2 obrotów jedziemy coraz coraz szybciej i nie wyglądało na to że czegoś mu brakuje Oczywiście jak się kręcimy go wyżej a on się chętnie wkręca tutaj do 6000 obrotów i brzmi to całkiem nieźle i oczywiście w torebce samochód jeszcze chętniej wyrywa do przodu więc jeśli chodzi o dynamikę dla tych którzy kupią decydują się na tą wersję silnikowe To absolutnie tak jak mówię na co narzekać można by było ponarzekać najwyżej na skrzynię biegów która nie nadąża za tak ją troszkę bardziej sportowym charakterem tego samochodu most bo ta skrzynia i pies żona haczy i nie wiem biegi nie wchodzą czy coś ale to nie jest wzór taki precyzji takiego klik klik zmiany biegów nie mamy to takie mniej wyraźne te momenty kiedy te biegi wyskakują Trzeba się do tego odrobinę przez chwilę przed przyzwyczajać również może nie trzeba się do tego przyzwyczaić mogło być to rozwiązane troszkę lepiej to układ kierowniczy który jest zrobiony dla takiego mieszczucha któremu się nie chce kręcić kierownicą więc więc tutaj wspomaganie tak wyraźnie i tak mocno że że aż czasem brakuje te informacje zwrotne ty taki dwustronnej komunikacji z przednimi kołami w tym moim zdaniem wspomaganie mogłoby być odrobinę mniej za to można dużo dobrego powiedzieć o o zawieszeniu które jest tutaj naprawdę dobrze dopracowane Szczególnie że samochód ma podwyższone środek ciężkości u siebie też całkiem sporo prawdopodobnie pracy włożyć żeby ten samochód jeździł tak jak jeździ a jeździ naprawdę dobrze znasz Uczyłeś się dobrze dobrze drogi nie wuoz wkrętak tutaj nikogo nie ma wbijamy dwójeczkę 45 km raz dwa bo teraz akurat mam mokrą nawierzchnie więc aż tak spektakularnie może nie położył się ani w jednym a nie w drugim zakręcie ale nie migały żadne tutaj lampki kontrolki żaden system elektroniczny mnie nie ratować To zawieszenie jest tak sprężysta tak tak dobrze zestrojone że zakrętach No aż tylko czekasz kierowca szarpie kierownicą żeby pokazać a jednocześnie nie jest zbyt twarde właśnie przejeżdżamy przez progi zwalniające przez jakieś studzienki raz dwa trzy cztery kolejne studzienka to jest akurat w Skawinie nie brakuje im jakoś bardzo niekomfortowo że wydaje się że to jest taki samochód właśnie zestrojony pod mieszczucha mocne wspomaganie dobre zawieszenie odpowiednio mocny silnik jakby się ścigać ten ze świateł no no dobrą sprawę bardziej wyraźna taka bardziej precyzyjna skrzyni biegów i właściwie nie ma na co narzekać oferta Peugeot 2008 została podzielona na trzy części Akces Active i najdroższa Allure podstawowej Akces nie znajdziemy zbyt wiele poza tempomatem klimatyzacja Ojej systemami bezpiecznie w środku też to będzie dosyć się smutny samochód bo tam nie znajdziemy gadżetów typu A i kokpit ale to będzie bardzo rozsądne propozycje to było było żeby wyjechać z salonu na 15 calowej starówce i już za 5000 zł wracając do cennika i dodatkowych obcy i nie są one przesadnie drogie tapicerka skórzana kosztuje 4000 zł ale już Grip Control zaledwie 1000 felgi 1100 podgrzewanie foteli przednich 700a kamera cofania no dobra trochę więcej 2100 zł być może zainteresuje nas też nawigacja satelitarna za 2300 zł Warto dodać że jeśli zamawiamy pakiet Grip Control ten za 1000 Tobiego co nie dostaniemy już opony całoroczne Matt and Snow które nadają się do jazdy po śniegu i w lekkim terenie w oczach taki crossover jak 2008 będzie nie fajny tylko dlatego że jest modny ale samochodów przecież nie traktujemy tak jak buty rowery czy jakieś inne gadżety codziennego użytku które jak tylko przestają się pojawiać w bułkach czy na Modnych blogach automatycznie lądują w dalekim koncie szafy czy szopy sam jest inaczej i to że crossovery taki jak Peugeot 2008 są teraz modne nie bierze się znikąd dlaczego miałbym jeździć samochodem nudny jakim Jeśli mogę jeździć autem które Rzuca się w oczy i które daje radę jeśli chodzi o Design dlaczego miałbym się wstydzić że jeżdżę takim Krosno rowerem po mieście jeśli takie crossover naprawdę potrafię być już z nim przydatny choćby przez większy prześwit i możliwość wjeżdżanie na wyższe krawężniki tak jest Nie ma chyba powodu aby się z tego że jeździmy modnym crossover m Tym bardziej że crossover sobie na tą dobrą opinię zasłużyłeś chodzi o 2008 Otóż jest to sposób na tobą jechać się w pełni wyposażonym crossover m za kwotę wyraźnie mniejszą mniejsze 100 000 zł i mieć wystarczająco dużo miejsca dla młodej rodziny może nie koszykarzy ale też mieć możliwość wyjazdu gdzieś na łono natury Jeśli na rodzinę lubi spędzać czas na przykład nad wodą wtedy za jedzie dalej a przy okazji dzięki tym nie uszkodzi swojego lakieru A jeśli ktoś z modnych kierowców Peugeot 2008 zatęskni jeszcze za holenderską to niech pamięta że rower w odróżnieniu od samochodu standardzie uchwytów na kubek z kawą testują różne samochody z różnych segmentów Zastanawiamy się często dla kogo są te auta w przypadku Peugeot 2008 wydaje nam się że jest to moda dla modnych ludzi takie Przynajmniej jest nasze wrażenie Jeśli odnośnie inne wrażenie podzielcie się z nami w komentarzach dziękuję za obejrzenie filmu Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia