Pędził przez Sopot blisko 180 km/h. Stracił prawo jazdy drugi raz z rzędu

Kilka cieplejszych dni wystarczyło, by na drogach pojawili się najbardziej stęsknieni za dwoma kółkami motocykliści. Jeden z nich trzykrotnie przekroczył prędkość na ulicach Sopotu.

Pełniący służbę na Alei Niepodległości policjant postanowił zmierzyć prędkość szybko zbliżającemu się do niego motocykliście. Jak się okazało, mężczyzna jadący hondą w kierunku Gdańska rozwinął aż 178 km/h w miejscu, gdzie znaki nakazują ograniczenie do 50 km/h. Funkcjonariusz natychmiast ruszył za motocyklistą i zatrzymał go na terenie Gdańska.