Pasek antystatyczny: kiedyś były w każdym aucie. Jest powód, dlaczego już ich nie ma

Stykające się z asfaltem, gumowe paski pod zderzakami samochodów jeszcze do niedawna były powszechnym widokiem na drogach. Dzisiaj praktycznie zniknęły, choć wciąż da się je kupić. Sprawdziłem, dlaczego już się ich nie stosuje.

"Kiedyś wyposażenie obowiązkowe " czytam w jednym z ogłoszeń dotyczących sprzedaży paska antystatycznego zwanego też uziemieniem. Kosztuje około 5 zł i zgodnie z informacją sprzedających pozwala na usunięcie tzw. kopnięć, gdy dotykamy karoserii. Polonezy , maluchy , duże fiaty – wszystkie auta z tego okresu były w nie wyposażone, choć w rzeczywistości nie było to skutkiem żadnego wymogu prawnego.

Powód, by używać tych pasków, wydaje się być jak najbardziej słuszny. Przeglądając fora internetowe trafiłem na wpisy wielu osób, które skarżyły się, że samochody ich "kopią". To zjawisko powoduje zgromadzony na karoserii auta ładunek elektryczny. Szczególnie łatwo jest się spotkać z tym zimą, gdy powietrze jest suche. W takich sytuacjach pasek antystatyczny przyczepiony do karoserii pomoże pozbyć się ładunku. Więc dlaczego dziś prawie nikt ich nie stosuje? Powód jest banalny.