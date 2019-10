Paliwo sukcesywnie tanieje. Szczególnie zaskakuje cena LPG

Drugi tydzień października nie przyniósł drastycznych zmian cen paliw. Zarówno benzyna, jak i olej napędowy, utrzymują poziom poniżej 5 złotych za litr, a cena autogazu nie przekracza 2 złotych. Nic nie wskazuje, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić.

Co więcej, kwoty, jakie trzeba zapłacić za paliwo w hurcie także zmalały w stosunku do ubiegłego tygodnia. PB95 w hurcie jest tańsze aż o 9 groszy, a ON o 2 grosze na litrze. Wątpliwe jednak, aby te spadki przełożyły się na i tak niskie już detaliczne ceny na stacjach. Tym bardziej że po raz pierwszy od końca sierpnia odnotowano wzrost wartości baryłki ropy naftowej. Co prawda tylko o 2 dolary w stosunku do ubiegłego tygodnia, lecz może to świadczyć o tendencjach na przyszłość.