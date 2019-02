Paliwo podrożało. To może nie być koniec

W mijającym tygodniu ceny benzyny i oleju napędowego nieco wzrosły. Eksperci prognozują, że w najbliższym tygodniu taka tendencja może mieć swój dalszy ciąg.

Aktualnie średnia cena benzyny 98 w Polsce to 5,09 zł/l, a w przypadku popularniejszej benzyny 95 4,78 zł/l. Właściciele samochodów z silnikiem Diesla płacą średnio 5,03 zł/l, a użytkownicy aut z instalacją LPG 2,19 zł/l. Czego należy spodziewać się w najbliższym czasie?

W porównaniu z minionym weekendem wszystkie paliwa sprzedawane w polskich rafineriach notowały ruch zwyżkowy. Średnia cena Pb98 w piątek 8 lutego wyniosła do 3840,40 zł/m sześc., to więc o ponad 39 zł więcej niż w minioną sobotę. W przypadku Pb95 w tym samym czasie podwyżka wyniosła 21,60 zł, a aktualna cena wynosi 3570 zł/m sześc. Metr diesla od soboty 1 lutego podrożał o 25,20 zł - a rankiem 8 lutego paliwo to kosztuje 3928,80 zł/m sześc.