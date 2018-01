Paliwa drożeją, ale ceny niższe niż przed rokiem. Zobacz, ile zapłacisz na stacji

W części Polski ferie już trwają w w najlepsze. To oznacza, że wielu kierowców dużo uważniej śledzi ceny na stacjach benzynowych. Najnowsze wiadomości są gorzko-słodkie.

Zgodnie z oczekiwaniami ceny benzyny i oleju napędowego** rosły w mijającym tygodniu średnio o 2-3 gr/l, a ceny autogazu nieznacznie spadły, o 1 gr/l**. Poprawiła się natomiast sytuacja na rynku hurtowym, gdzie w tym tygodniu notowaliśmy obniżki. To powinno pozwolić na zatrzymanie dalszych podwyżek cen na stacjach, a jeśli spadki w hurcie będą kontynuowane, to otworzy się szansa na korektę cen detalicznych w dół.

Ceny paliw pozostają zróżnicowane nie tylko w ujęciu regionalnym. Między minimalnym a maksymalnym poziom cen danego paliwa różnice sięgają od 34 do blisko 50 groszy na lirze. Za benzynę bezołowiową 95 płacimy od 4,49 do 4,93 zł/l, za benzynę bezołowiowa 98 od 4,77 do 5,25 zł/l, za olej napędowy od 4,43 do 4,82 zł/l, za autogaz od 1,99 do 2,33 zł/l.