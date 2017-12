Palcem po mapie, czyli jaka nawigacja do samochodu?

Wielu kierowców nie wyobraża sobie jazdy samochodem bez włączenia nawigacji. Poświąteczne wyprzedaże to znakomity moment na zakup tego urządzenia. Podpowiadamy, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze samochodowej nawigacji.

Gdzie mogę jechać? Pierwszym krokiem przed wybraniem sprzętu powinno być sprawdzenie, jakie kraje obejmuje mapa dostępna w konkretnej nawigacji. Warto podkreślić, że przy zakupie GPS-a pierwsza mapa jest darmowa. Co później? Kolejne aktualizacje są już odpłatne. Tym samym niska cena urządzenia może być zmylić kierowcę.

Jaki procesor? Jaka pamięć?

Płynność działania nawigacji to podstawa podczas prowadzenia samochodu, gdy powinniśmy być skupieni na jeździe. Dlatego sprawdź, jaki jest czas potrzebny do obliczenia i przygotowania trasy konkretnej nawigacji. Warto wybrać tę, która posiada 2-rdzeniowy procesor o szybkości taktowania 400 MHz. Jaka powinna być pamięć operacyjna? Im więcej, tym lepiej, ale do prawidłowego użytkowania wystarczy 128 MB.