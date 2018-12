Ostatnie chwile na zakup auta w leasingu na korzystnych warunkach. Od 1 stycznia 2019 r sporo się zmienia

Niespełna trzy tygodnie zostały na podpisanie korzystniejszej umowy leasingowej i rozliczanie pełnych kosztów eksploatacji. Jednak zmiany, które ogólnie postrzegamy jako niekorzystne, niektórym osobom mogą przynieść zysk.

Polski rynek leasingu i wynajmu długoterminowego przeżywa prawdziwy rozkwit, ale zdaniem Marcin Żochowskiego, Dyrektora Departamentu Rachunkowości Volkswagen Financial Services, jest jeszcze duży potencjał do rozwoju. Oczywiście przyczyniają się do tego firmy, które stanowią ¾ odbiorców nowych samochodów z salonów. Korzystają one z bardzo atrakcyjnych form finansowania – leasingu i wynajmu długoterminowego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że co trzecie nowe auto, jakie trafia na polski rynek, pochodzi z koncernu Volkswagena.