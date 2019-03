Opony letnie – jakie wybrać, o czym pamiętać?

Okres zimowych mrozów i ślizgawek na drogach powoli odchodzi w niepamięć. Czas więc pomyśleć o zmianie ogumienia. Stoisz przed dylematem, jakie opony letnie kupić? Świetnie trafiłeś. Przeczytaj nasz poradnik dotyczący ich wyboru i dowiedz się, o czym warto pamiętać.

Czy to już? Kiedy zmienić opony z zimowych na letnie

Pora przejściowa to czas dużych dylematów dla kierowców. Rodzaj opon, na których jeździsz, ma bowiem bardzo duże znaczenie. Jeśli zmienisz ogumienie na letnie za wcześnie, ryzykujesz koniecznością przesiadania się do komunikacji miejskiej, gdy rano złapie przymrozek. Jeśli zaś będziesz zwlekać zbyt długo, możesz uszkodzić swoje zimowe opony, a także znacząco obniżyć komfort codziennej jazdy.

Pogoda w naszym kraju jest nieprzewidywalna. Warto jednak poczekać, aż ulegnie względnej stabilizacji. Przyjmuje się, że zmiany opon na letnie należy dokonać, gdy dobowa średnia temperatur przekroczy 7 stopni Celsjusza. Zanim udasz się do serwisu, postaraj się upewnić, że nie jest to jedynie chwilowe ocieplenie.

Opony klasy ekonomicznej, średniej czy wyższej?

Wybieramy opony letnie – jaki typ bieżnika będzie najlepszy?

Opony można również skategoryzować według typu bieżnika. Jest to jeden z najważniejszych parametrów decydujących o ich funkcjonalności, przeznaczeniu i zachowaniu na drodze. Na co warto zwrócić uwagę?

Czy ufać testom?

Testy opon to jedno z najważniejszych źródeł informacji o ich osiągach. Nie znaczy to jednak, że należy traktować je bezkrytycznie. Testy potrafią być bowiem mylące. Dlaczego? Funkcjonalność opon jest bowiem zależna od bardzo wielu parametrów. Osiągi oferowane przez ogumienie tego samego modelu i marki, ale różnego rozmiaru potrafią się diametralnie różnić, nie wspominając już o kwestii dopasowania opon do konkretnego samochodu. Jeśli więc trafisz na test realizowany takim samochodem, jak Twój i sprawdzając interesujący Cię rozmiar, możesz zawierzyć mu w zasadzie w pełni. W przeciwnym razie warto testowe wyniki przyjąć jedynie za punkt wyjścia do samodzielnych poszukiwań. Zwykle dopiero porównanie kilku testów da Ci przybliżone pojęcie na temat konkretnych opon. Zawsze przed zakupem letnich opon warto też zasięgnąć opinii innych użytkowników (bez trudu znajdziesz je w internecie) lub zaufanego specjalisty w serwisie.