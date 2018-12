Opony Dębica - zmień opony na zimowe i podróżuj samochodem bezpiecznie

Opady śniegu, niskie temperatury i gołoledź przyczyniają się do zwiększenia ryzyka wypadku na drodze. Szczególnie po pierwszych opadach śniegu zauważalny jest wzrost liczby stłuczek, gdyż kierowcy często zbyt długo zwlekają z wymianą opon na zimowe. Zmień opony Dębica na zimowe, zanim niekorzystne warunki atmosferyczne zaskoczą Cię na drodze.

Jak działają opony zimowe Dębica?

Zimowe opony Dębica charakteryzują dobre właściwości jezdne w czasie niepogody. Można porównać ich działanie do właściwości mydła. Kosmetyk wiąże tłuszcze znajdujące się na skórze, dzięki czemu usuwa brud. Ciche opony na zimę działają podobnie - bieżnik gromadzi śnieg i wodę, znajdujące się na powierzchni drogi. Przyczepność samochodu do podłoża jest wyższa, a kierowca ma większą kontrolę nad prowadzonym pojazdem.

Lepsza przyczepność to wyższe bezpieczeństwo - opony Hankook

Opony na zimę są oznaczane literami M+S, od angielskich słów „mud” i „snow”, czyli błoto i śnieg. Ich zachowanie na mokrej powierzchni jest inne niż w przypadku opon letnich. Zimowe opony budżetowe gwarantują dobry stosunek jakości do ceny, lecz lepszym wyborem są trwalsze opony Hankook. Ich zakup to rozsądny wybór. Zastosowany w nich bieżnik ma szerokie kanały, odprowadzające wodę i śnieg, a głębokie lamelki znajdują się blisko siebie. Duża liczba lamelek zwiększa powierzchnię czynną opony, co sprawia, że przyczepność do drogi jest wysoka.