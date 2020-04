Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI Ecotec 170 KM (AT) - pomiar spalania

tym razem do szkoły średnie spalanie Opla Zafiry Tourer z silnikiem 2.0 diesel 170 koni mechanicznych to było ustawione na godzinę co daje na dropsie wynik w okolicach 90 na obrotomierzu Będziemy około 1600 obrotów na minutę na najwyższym szóstym biegu na komputer pokładowy wskazuje się jak mnie za 5 litrów na 100 km po około 2 km podróży ile koniec pomiarów średnie spalanie przy 90 wyniosło 4 i 7 tempomat jest ustawiony na 146 km to daje się wynik w okolicach 140 na obrotomierzu widzimy 2500 obrotów na minutę a na komputerze pokładowym po pierwszym kilometrze średnie spalanie 7 litrów ile koniec pomiaru średnie spalanie przez 28 i 1