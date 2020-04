Opel Mokka X 1.4 Turbo EcoTec 152 KM, 2017 - test AutoCentrum.pl #309

Witam serdecznie ostatnio w kawiarni usłyszałem rozmowy dwóch kobiet właściwie to o samochodzie nie o sportowym bok stężenie o stylowej 500c czy praktycznie x5c mówiły o Oplu o Oplu Mokka Jestem dobrze wychowany nie przesłuchiwałem głową A więc tak się później zaczął zasnęłaś o czym właściwie mówiły i dlaczego o nim mówiłem być Może wynika to stąd że Mokka należy do popularnego wśród te płci pięknej małych miejskich crossowe rów ma być może dlatego że jest zwyczajnie autem popularnym przez 4 lata produkcję z taśmy produkcyjnej zjechał aż 600000 egzemplarzy No i mamy facelifting z tego samochodu Mokka stała się mąką x trochę wyładniała i tak się zastanawiam czy po face liftingu to dwie panie znów się spod będą omawiać wszystkie zmiany które zaszły w moce x box.com obce ich moce ma to jest przy okazji zadanie dla polonistów nocce i x Mod albo Mokka x wspaniała że jedziemy dalej nie wiem czy będą omawiać zmiany po face liftingu i czy przypadkiem nie włącza przy tym kamery i nie nagrałem coś na YouTube muszę twoich Lifting to nie tylko zmiana nazwy ale też zmiany z zewnątrz że zacznijmy od przodu zmiana reflektorów na mniejsze i bardziej charakterny bym mogła znaczące zmiany w całym pasie przednim Mokka wygląda o wiele masy w niej ale też trochę bardziej miejską swoją drogą to reflektory można zamówić teraz z diodowym system oświetlenia afl LED przy okazji premiery nowej mokki Opel zdradził jakie będzie nazewnictwo Mokka staje się mąką x x pojawi się przy każdym kolejnym samochodzie typu SUV miał już nawet jak będą się one nazywały crossland X i X w ten ostatni zapewne będzie następcą and Arek co ciekawe x na klapie oznacza samochód z napędem przedniej osi jeśli Mokka byłaby wyposażona w napęd na cztery koła x 4 x 4 a skoro już mówimy o tyle to zmian zobaczymy Nieco mniej gówno zmiana to wnętrze lampy ledowe światła wewnątrz układają się teraz charakterystyczne które stanowią identyfikację świetną wszystkich modeli Opla z zewnątrz to jednak już wszystko No chyba że zajrzymy do katalogu tam zobaczymy nowe kolory pomarańczowy Amber czerwone absolute ilag OPC line z odpowiednim ospojlerowanie za 4950 zł Mokka zmieniło się też wewnątrz projekt został gruntownie zmieniał przyciskami zastąpiła teraz se minimalistyczne rzeźba z 7 lub 8 calowym ekranem dotykowym na środku na tym ekranie wyświetlany jest system nowej generacji r 40 intellilink 7-calowym ekranem lub Navi 900 8 calowym wyświetlaczem poziom wyposażenia zależy od wersji do wyboru mamy esencja i Joy i Elite pominiemy takie absolutnym klimatyzacja z ciekawszych rzeczy w standardzie nawet tych najniższych lekcji uposażenia jest tempomat światła do jazdy dziennej led relingi dachowe alarm i radio z Bluetooth ta Wiertarka jest oczywiście biało-czarna no chyba że wybierzemy wersję Elite wtedy możemy też odebrać beżowo czarną na poziomie im j i elektryczny jest sterować Będziemy pewnie wysyłam i dostaniemy też skórzaną kierownicę reflektory i 17-calowe felgi aluminiowe wcześniej to były stalowe 16 w najlepiej wyposażonych w wersjach nie musimy dopłacać za dwustrefowa klimatyzacja jestem Opel on Star m-system R4 intellilink czujniki parkowania 18-calowe felgi czujnik deszczu automatycznie sterowany światła i przyciemniane tylne szyby Jak będziecie poziom wyposażenie Jest bardzo solidny ale to nie znaczy że nie kupić paru fajnych gadżetów przykładowo skórzana tapicerka na jestem jest dostępna tylko dla wersji Elita kosztuje 6 tysięcy zł podłokietnik na tylnej kanapie to również dobre na wersję Elite trzeba za niego zapłacić 300 zł system Balls kosztuje 2600 zł ale z ciekawostek jeszcze Opel i kosztuje 2600 zł kamera cofania 1000 ale jak zwykle z pomocą przychodzą nam pakiet o tych pakietów Opel przygotował aż dziewięć kosztują od 1300 do 5300 zł najtańsze jest pakiet zimowy kosztuje 1300 zł na pewno warto za niego dopłacić składa się on z podgrzewanych foteli i podgrzewanej kierownicy Na taką aurę jak dzisiaj w sam raz Opel Mokka x po face liftingu w środku zmienił się w Ustroniu na pół uwagi na to że jest to mniej przycisków więcej takich czytelnych rozwiązań mamy ładniej osadzony dotykowy ekran od razu skoro już przy nim jesteśmy Popatrzcie mamy trójkąty Android auto ostatnio testująca zapomniałem że mam problem z połączeniem samochodu i telefonu komórkowego w tam wtedy w komentarzach co powiedzieliście mi co powinienem zrobić więc to zrobiłem zgodnie z waszymi instrukcjami dziękuję za pomoc i Android auto i już po włączeniu mamy tu mnóstwo a różne przydatnych informacji możliwość porozmawiania dodaje z Googlem i wyjaśnienia sobie różnych spraw nawigacyjnych i nietylko o więcej to to jest super i pod ręką więc to już działa wolno ale teraz co Wróćmy do innych rzeczy na przykład do wykończenia nie pamiętam dokładnie jak to było z mąką facelifting wiem ale to mamy bardzo miękki i przyjemny w dotyku plastyki to tworzywo jest tutaj miękkie aż do samego prawie końca dopiero to potrzebował mamy znów fragment twardego tworzywa ale to na drzwiach na przykład już znów jestem miło i sympatycznie niżej mamy jest Skóra Skóra znajdziemy również to przed pasażerem na taki ładny szef wszystko wygląda bardzo estetycznie Zresztą takich różnych drobnej dekoracje jest do pełna i w takie dodatki na przykład przyciskach na około ekranu to wszystko robię miałem dobre wrażenie Wróćmy jeszcze na chwilę do drzwi jedna rzecz jedną uwagę a mianowicie ten fragment na przykład jest dosyć średnio spasowany Popatrzcie lekko naciskam to się jakoś tak ugina i wszystko tak jakoś chodzi nie Co w sumie nie jak się ma do tego że jak robię takie standardowy to jest szarpanie za uchwyt to się aż tak bardzo nie odkształca I wcale nie hałasuje nie jest to jednocześnie takie coś dziwne No okej Ale wróćmy jeszcze do wymiaru praktycznego na chwilę o to że mnie się poszukamy to niefajnie Tom z i znajdziemy to na przykład taki Całkiem spory i przy okazji po otwarciu pokrywy widzimy oznaczenie że to znajdziemy USB i to znajdziemy 12 volt Jak się masz po co mi właściwie jest instrukcja Gdzie jest USB jak jest zgoda ścięła czy ja nie umiem odróżnić jednego drugiego okazało się po chwili że to jest bardzo potrzebna informacja dlatego że ktoś wpadł na genialny pomysł umieszczenie tych gniazd tak bardzo wysoką że spod tej pokrywy ich po prostu nie widać no nie sposób tego zobaczyć więc są dwie opcje albo pochylaniu się do przodu i jakoś nie udało się albo też odchylamy się maksymalnie do tyłu kładziemy się o i teraz mam bardzo dobry tutaj na te gniazda tyle że doniesienia miałem podłączenie do telefonu nie było łatwe I to jest takie troszkę ergonomiczne pewien problem ale poza tym ergonomicznie wszystko już jest okej bo mamy to 2 na kubeczki całkiem duże i wygodne mamy pod fajną manetką i jeszcze więcej przestrzeni do odłożenia Zrobię duży pływaniu tutaj na dole ma takie gumowy dywanik to będzie łatwiej nam posprzątanie ewentualnie to przed pasażerem mamy też że Całkiem spory schowek No i jest jeszcze w drzwiach znajdzie podobnie jak z tyłu takie schowek pod uchwytem plus se dosyć się płytkie wąskie ale długie takie zmieniłem schodki czy kieszeni jak to jak jak jak z każdym razie półtora litrowa butelka na pewno to się nie zmieści mamy jeszcze ostatnie schowek do pokazania to po lewej stronie taki takie maleństwo jak jest Jesteśmy przy kierownicy kierownicy Poznajemy to ani na niej ani też pod nią wszystkie te uchwyty i dźwignie i pokrętła i przyciski wszystkie są takie jakie znamy więc pewnie konto jest też dobra informacja albo wsiadamy do tego auta Jak działa no bo co chce mamy w te przyciski do sterowania Oscarem parę innych przycisków to i plus 2 światełka na daszku przeciw przeciwsłonecznym nie znalazło się niestety miejsca na schowek na okulary No i to jest chyba już koniec można by jeszcze ponarzekać na koniec dwie rzeczy Pierwsza z nich to mimo że mamy to tak w taką bogatą wersję wyposażenie i skórę to jednak pod lewym okiem mamy dostać się niewiele tej pianki nowy spot prawy bok się jakaś Nie ma na co to już jest naprawdę super chociaż ten podłokietnik może być nieco szerszy jest jeszcze jedna rzecz na którą chciałbym zwrócić uwagę to jest sposób przyłączania zmiany biegów w trybie manualnym silnik przełącza na tryb manualny i zmiana biegów odbywa się przy pomocy tych takich przycisków które są tłumacz szczycie dźwignia tak nie raz widziałem takie rozwiązanie W szewrolecie Malibu niestety nie podobało mi się to i widzę że po face liftingu w nocce widzimy to samo nie wiem dlaczego akurat w 2016 roku dobrze to jest dobre rozwiązanie kiedy już wiadomo było że parę lat temu W Malibu Nikomu się to nie podobało ale taka zagadka Dobra przestań wewnątrz smoki już testowałem parę lat temu ale ja od tego czasu urosłem może Mokka warto sprawdzić A Więc zacznijmy Może pokażę na początek zakres regulacji kierownicy co mogłoby w tym kierunku do mnie troszkę bardziej się wysuwać ale do zasadniczo i tak jest ustawione w ten sposób że ja bardziej chyba już nie potrzebuję i tak nad głową miejsce jest pod dostatkiem mamy to cztery palce wolnej przestrzeni fotel skórzany komfortowe regulujemy częściowe elektrycznie częściowo manualnie czyli przód-tył przesuwamy manualnie to tylna część fotela Jestem na tak tą dźwignią natomiast przednie i już to ciekawe jeździ elektrycznie podobnie jak regulowana w dwóch płaszczyznach część ln drzwiowa regulacja zagłówków nie pozostawia nic do życzenia a tutaj nawet dwumetrowy Jak czuje się bezpiecznie w pasy również regulujemy w tym w bardzo szerokim zakresie także od strony jej tutaj komfortu i przestrzeni wewnątrz znane dorosły kierowcę Myślę że się odnajdzie Teraz to sobie reguluje tak jak powinno być i Sprawdźmy ile miejsce zostało za mną A były drogie dla duet siedzi dziwnie bo ta kanapa jest ustawiona bardzo wysoko naprawdę bardzo wysoką Patrzcie jak ustawione są moje kolana praktycznie na wysokości bioder więc ubrać tutaj jeszcze całkiem sporo centymetrów nad głową gdyby posadził je niżej co prawda mnie komfortowo bym jeździł ale miejsce na kogo było więcej tylko pytanie po co bo ja to mogę się jutro stawać więc mały crossover ek a jednak nawet były trochę dalej posadzony na wysokiej kanapie siedzi w praktycznie wyprostowany nie bo nie powiem że mam dużo przestanie nad głową bo nie mam wcale ale jak nie muszę I to jest fajne Natomiast miejsca na nogi No cóż Sprawdźmy to kierowca tego nie czuję moje kolana co prawda stykają się z koło fotela przede mną ale to jest miękkie i komfortowe a nawet trochę ogrzewające na tą pogodę to od można za salę ty rozumiesz że kierowca z przodu siedząc nie czuję więc se możemy też długo krawca Uznać się za zaliczony Popatrzcie też miejsca na nogi również nie brakuje Jest to przestrzeń nawet na więc Butek posiadamy się na prawą stronę pokazujemy przedtem tunel środkowy który jest raczej skromny i nie będzie za bardzo tutaj nikomu przeszkadzał i tuszem oglądamy różne udogodnieniem patrzcie w jakim zakresie reguluje się zagłówki najniższa pozycja najwyższa pozycja mamy to też podłogi złom miejscami na kubeczki i kanapa dzieli się proporcji 1 1/3 2/3 Co jeszcze mamy światełko dodatkowe nad głową nie mamy natomiast niestety nawiewów czuła i na słupku be ani na środku w środku jednak znajdziemy wyjście 12 woltów A jeśli chodzi o schowki do mamy jeden schowek drugi schowek No i drzwiach taki długi dostać wąskie schowek plus jeszcze jeden schowek takie pod uchwytem drzwi no i na koniec o mocowanie ISOFIX są na Skrajnej w pozycjach kanapy No i dostępne są tutaj w takich bardzo fajny sposób bo te mocowanie odchylają i tam spokojnie znajdujemy z zaczepy mocujemy to się później samo otwiera i zamyka właściwie i nie trzeba z tymi plastikami chodzić i szukać dla nich miejsca bardzo praktyczne rozwiązania pojemność bagażnika mokki x równa się 356 litrów Bagażnik jest bardzo ustawny bardzo reguł Czasami można powiedzieć wzorowy Jak kształt nie ma to też progu mamy po lewej stronie schowek na jakieś drobiazgi mamy też aż 4 miejsca na kupienie siateczek Zwróć uwagę że umieszczone są bardzo wysoko więc te siatki oczywiście Będą wisiały co jest też całkiem fajne i praktyczne tutaj chyba to nie jest schowek dla na będziemy tam się pchać co jeszcze pod podłogę bagażnika wczoraj Widzisz jak się łamie ułatwiające dostęp do takich najważniejszych jakiś szczegółów natomiast można ją oczywiście podnieść też takie całkiem jedziemy dojazdówkę Będziemy część nagłośnienie No i parę innych gadżetów więc cóż to Można jeszcze powiedzieć możesz powiększyć ten bagażnik o ile litrów dokładnie uzyskamy 785 jeśli złożymy oparcia przy czym złożeniu oparć to jest takie kilkustopniowy proces najpierw podnosimy siedzenie następnym posiedzeniu kanapy wszech lały to na środku robimy dokładnie to samo czyli raz i dwa i rozkładamy oparcia raz tutaj chyba trzeba będzie zrobić tak tak Zwróć uwagę jak przechylają się zagłówki żeby zajmowały jak najmniej miejsca i teraz to wszystko jak dziecko się rozkłada i zwróć uwagę uzyskaliśmy płaską nie całkiem to jest praktycznie przypomnę 785 L O i jeszcze ktoś przed nami woził to choinkę paleta silników wskazuje jednoznacznie o Nie ma nas powalać osiągany podstawowa jednostka to 1.6 115 koni oprócz tego mamy 1.4 turbo która jest dostępny zresztą też z LPG i która może mieć albo 140 albo 152 konie mechaniczne tak jak w naszej testowanej wersji najmocniejszej dostępne oprócz tego jest jeszcze silnik Diesla 1,6 CDTI który jest dostępny w dwóch odmianach 110 lub 136 koni mechanicznych mamy to napęd oczywiście naprzód z opcjonalnie dołączonym tyłem Jeśli oczywiście ktoś zdecyduje się na dokupienie tego rozwiązanie z tobą dostałem to tylko że mocniejszymi silnikami nie Wtedy mamy i tak napęd na przód z elektronicznie sterowanym sprzęgłem wielopłytkowy które dołącza tył w razie potrzeby i przekazuje nam o 50% momentu obrotowego warto jeszcze wspomnieć o parametrach tej najmocniejszej wersji wchodzimy do setki poniżej 10 sekund dokładnie to 9 i się na prędkość 193 km na godzinę a moment obrotowy to 245 niutonometrów dostępnych od 2200 do czterech tysięcy 400 obrotów jeśli chodzi o spalanie to powiem tak Opel deklaruje średnie spalanie w okolicach 6 i pół natomiast myje jadąc tym samochodem z Warszawy do Krakowa za w trasie na tyle odbiegające od deklaracje Opla spalanie że zmierzymy ten samochód w osobnym firmie już znajdziecie pomiar chciałem do niego jeszcze nie zrobiliśmy ale zrobimy sprawdzimy więc teraz odpalaniu nie opowiadał popatrzymy w naturze i jak to wyjdzie Okej nie jest tajemnicą że ten samochód nie jest ani prasował Ceranów koła rasową rajdówka o więc nie będzie to the moon lewego pasa autostrady takie nie spodziewajmy się po nich że będzie to jakiś super szybkie auto i tak też należy postrzegać te wrażenie zjazdy odczuwali jeżdżą z tym samochodem przede wszystkim wyszedłem ze szkoły przypomniałem podczas oleje palety silników ta paleta od razu i mam podpowiadaj Nie no co się spodziewać cudów po nim szybki samochód ma akurat to mamy szczęście jeździć najmocniejszą jego wersję na czerwono 150 nie mówiłem mamy szczęście nie przypadkowo dlatego że tak wciąż nie jest jakaś rakieta więc to Tomkiem że raczej się nastawić na taką spokojną jazdę za ten samochód jest dojrzały dynamiczny w czym subiektywnie o cenie takiej pomaga niewątpliwie to ten samochód jestem i to jest 2 do tego samochodu która była w poprzedniej generacji potrzebna jest ciągiem i po wyspie Pingu niestety pozostała on jest dosyć głośny więc mocniej dociskamy gadał gazu to gdzieś tak to trzech jest okej 4 robi się głośno powyżej pięciu robi się trochę już za głośno w środku Nie mówiąc już o 6 kg po 6 bo wtedy po prostu dni więc se ten samochód mógłby cię lepiej wyciszony przynajmniej przy okazji face liftingu również jeśli chodzi o odgłosem to wybiegające gdzieś Od oddał również to wszystko słychać się dosyć się wyraźnie natomiast poprawione inną wadę o której to ta którą zwracałem uwagę nie przed liftingiem to było niezbyt Pen się zakrętach Po co ci ten samochód był nastawiony tak bardzo wyraźnie na komfort że chyba tak bardzo na 2:00 albo na 3:00 wręcz zeszło zachowanie się w zakrętach że ten samochód tak trochę pływał był zbyt miękkie zresztą też lubię wyjechać w zakręcie przodem także No tego to akurat było to naprawić i ja tak wczoraj zadzwoniłem po paru dniach jeżdżenie tym samochodem zadzwoniłem do General Motors co mówię tak nie widzę tak na pierwszy rzut oka w materiałach prasowych informację czy coś zostało przy okazji facelift zmienione ale czuję że ten samochód nie pływa tak bardzo rym zmieniliście czy się nie zmieni to czy nie zmieniliście No to po krótkim badaniu Dostałem odpowiedź że tak zostały zmienione sprężyny nie być może coś jeszcze w każdym razie zawieszenie sprzyja teraz temu żeby tym samochodem jeździć nieco bardziej dynamicznie również w zakrętach a nie tylko do końca lutego mocniejszego silnika również na proste i tak że samochód nabrał takiej pewności siebie zakrętach trochę stracił przy tym na komforcie to wiadomo jak utwardzamy to to jutro to dziury czuć bardziej jednak nie jak suma sumarum w moim zdaniem wyszło temu auto na na na północ także Podsumowując zmiany w zawieszeniu zmian Niestety w wyciszeniu nie zaobserwowano no i ta skrzynia biegów bo jest taki trochę Archeo 6 biegowy automat który nie należy do Szybkich a do tego jeszcze takie rozwiązanie Gdzie przycisk zmiany biegów w trybie manualnym znajduje się na szczycie dźwignie nieco wymaga cofnięcia ręki tak troszkę za daleko do tyłu tam gdzie już Ja przynajmniej nie ma miejsca zmiana nie jest ani intuicyjna nieergonomiczna nie sensowne także To akurat jest bardzo dziwny rozwiązanie jak kiedyś widziałem to W szewrolecie Malibu myślałem że to jest ostatnie auto w którym powiedziałem nie jednak to pojawiła Załóżmy że jak ktoś kupuje samochód do jazdy spokojnej to raczej nie powinien się zajmować w ogóle tematem manualnej zmiany biegów więc ten bardzo przeszkadzał nie będzie auto Odpowiedz na pytanie dlaczego Opel Mokka jest tak popularnym samochodem w pół roku po wprowadzeniu wersji x zebrano już 100 000 zamówień od prostaty cena 72000 zł Tyle przybliżeniu kosztuje najtańsza Mokka z najsłabszym silnikiem i podstawowym wyposażeniem Natomiast jeśli chcemy mieć niemieckie fury wypas czyli 102 konie pod maską napęd na cztery koła automatyczną skrzynię biegów i proponuję wyposażenie zapłacimy 102000 zł różnice między najtańsze ma najwyższym w cenniku to zaledwie 30000 zł zaledwie No bo niedawno testowaliśmy panamery i tam dopłata za wyższe W jakich większe felgi do wynosiła mniej więcej i tyle także sami Oceńcie na koniec Dodam tylko że o tym na przełomie roku jak już są wszyscy producenci ma swoje promocje i jej akurat na mokre sprawdziłem ta promocja wynosi 3000 zł do wyczerpania dlaczego ten mówię Otóż 102 minut Czy daje 99 a to jest bardzo ładna Liczba o której warto wspomnieć wersja full wypas kosztuje mniej niż 100000 mogę już w poprzednim wcieleniu się klientom a teraz stała się jeszcze bardziej nowoczesna ładna i margolciamis na środku i liczby są tego dowodem 600000 sprzedanych egzemplarzy przed zmianami teraz szybko już 100000 zamówień tak jak wspomniałem są te liczby to może nie będzie jakieś się dobry temat do Marianie w kawiarni tak jak to robiły te dwie panie w kawiarni to on nie mówiły o samochodzie on po prostu zamawiamy kawę Maćku kończymy na gazy