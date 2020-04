Opel Meriva 1.4 LPG Turbo 120 KM (MT) - pomiar zużycia paliwa

tym razem Testujemy spalanie Opla Merivy z benzynowym silnikiem 1,4 o mocy 20 koni mechanicznych ale oprócz tego w samochodzie zainstalowana jest instalacja LPG więc pomiar zrobimy dwukrotnie Najpierw zrobimy pomiar spalania na benzynie 90 i 140 później zrobimy pomiar spalania na LPG a ponieważ komputer wskazuje podszyte jest jednak nawet Więc nie będę tym najmniejszego problemu Tak więc zaczynamy na benzynie gaz jest wyłączony i na początku ustawiony mamy na 95 km na 90 i na początku pomiarów średnie spalanie na benzynie do 6 litrów średnie spalanie przy 90 km to 5 i 7 tym razem tempomat ustawiony mamy na 147 km na godzinę to natryt No to 40 jesteśmy na na wystawienie w trybie wyłączonego gazu na obrotomierzu widzimy równe 3 i pół tysiąca obrotów na minutę i na początku pomiaru średnie spalanie do 7 i Niedźwiedź gmina Koniecpol średnie spalanie przy tej prędkości do 8 i 7 tym razem w samochodzie włączony jest gaz na tempomacie ustawione mamy 95 godzinę tak jak poprzednio i średnie spalanie przy 90 km na godzinę na początku pomiaru do 7,5 i na koniec pomiaru średnie spalanie przy 9 wyniosło 6 i 7 czyli wychodzi na to że dokładnie litr więcej niż na benzynie w tym razem tempomat znowu ustawiony mamy na 147 km na godzinę Ogrody nie uległy zmianie za to spalanie bo na początku pomiaru Przy włączonym gazie średnie spalanie to 10 i 7 i na koniec pomiaru średnie spalanie gazu przy 140 wy masło 11 i 1 teraz sprawdzimy spalanie na zimnym silniku a zrobimy to w ten sposób że przejedziemy pierwsze kilometry sprawdzając jakie jest spalanie na benzynie i zobaczymy po ilu kilometrach Jak załączyć nam się teraz sprawdzimy dalej 3 km nawet nie udało nam się do końca sprawdzić tak naprawdę jakie jest spalanie na zimnym silniku na benzynie ponieważ auto przyłączyło się już bo pusto w 100 m na więc spokojnie pierwsze 3 km możemy sprawdzić jadą już na gazie po pierwszym trymestrze średnie spalanie na gazie do 1 po 2 km 11 litrów kilometrach 11 litrów płynna spokojna jazda po mieście na osiem i pół płynna spokojna jazda po mieście na gazie 9 i 1 dynamiczna jazda po mieście na benzynie 11 i 8 dynamiczna jazda po mieście na gazie 15 i 6