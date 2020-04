Opel Meriva 1.4 LPG Turbo 120 KM, 2016 - test AutoCentrum.pl #277

Witam serdecznie od razu przepraszam za zmieniony trochę głos wczoraj Nasi wygrali z Ukrainą z tak wyszło słusznie zauważyliście że w ostatnim czasie testowaliśmy samochody których raczej nie kupuje Przeciętny Kowalski tą serię przełamujemy sama który przeciętnemu kowalskiemu przypadnie do gustu również do portfela te trzy litery powiedzą wam wszystko powiedzą że można jeździć po mieście za pół darmo powiedzą tankowanie do pełna wcale nie musi być drogie powiedzą też siadaj na kanapie A jak nie no to na razie te trzy litery to LPG czyli Testujemy Opla Merivy w gazie właściwie to nie holenderskim tylko Fabrycznym A poza tym to nie są trzy litery bo w Oplu to się nazywa LPG tech mój wstęp właśnie legł w gruzach został własna test Opla Meriva z silnikiem 1.4 turbo LPG tech Zacznijmy od wyglądu z tej będzie Bernadowo Cudów nie ma wszystkie samochody chwilę po premierze przestają na ciebie zwracać uwagę czy to przez twoją popularne staje się po prostu za dużo na drodze albo też ze względu na stonowane linie nadwozie Opel Meriva postanowił się jednak wyróżnić i nie mówię nawet o charakterystycznym kształcie reflektorów oczy orła Jak to mówi czy też ładnych felgach czarnych lusterkach czy też taki charakterystycznej fali na tylnych drzwiach po prostu się wyróżnić właśnie dzięki tylnym drzwiom które pod prąd ostatnio takie rozwiązanie widzieliśmy jest to dosyć Egzotyczny rozwiązanie więc RX8 rolls-royce Phantom i chyba na tym już się kończy w angielskim slangu taki rodzaj drzwi nazywa się Suicide Doors czyli drzwi samobójstwo wiadomo nikt nie chciałby przez te drzwi wypaść podczas jazdy bo wtedy zostały przez jeszcze dodatkowo zmasakrowany dodatkowo pęd powietrza raczej by te drzwi otwierał niż zamykał mówię by otwierał bo w trybie takie niebezpieczeństwo zostało wyeliminowane sposób że tylne drzwi są automatycznie blokowane podczas jazdy są liczne zalety producent twierdzi że do takich drzwi na tylną kanapę drzwi na tylną kanapę w wygodnie się wsiada ale też Wygodnie się wysiada bo wysiadamy dzięki temu do przodu łatwiejszy ma być podobno też wsadzanie dzieci do fotelików ale to zależy akurat od usta Bo jeśli Fotelik jest ustawiony jest tyłem do kierunku jazdy to wtedy klasyczne Drzwi mają chyba większy sens warto też wspomnieć o pewnym niebezpieczeństwie bardziej chyba teoretycznie więcej się o tym czyta w internecie niż można sobie wyobrazić że tak rzeczywiście się wydarzy ale gdyby że byśmy otworzyli drzwi bardzo szeroko i gdyby z tyłu Nadjeżdżam samochód który by został drzwi Nazwijmy to zaskoczony i uderzył by wtedy drzwi choćby nawet zahaczył o samą ich krawędź to te drzwi w tylko będzie zamknęły by się na mojej nodze tego nie ma jeśli mamy sytuację taką że otwieramy drzwi klasyczne drzwi ten samochód z tyłu Nadjeżdża i wtedy prawda urywa nam co najwyżej te drzwi natomiast pozostaje cała tylko że pytanie Co się stanie jeśli ten samochód będzie jechał z przodu wtedy to właśnie klasyczne drzwi zostaną zamknięte na naszej nodze a te drzwi nas uratują więc to jest też tak na dwoje babka wróżyła W każdym razie warto pochwalić kto rozwiązanie Opla za to że Drzwi otwierają się naprawdę bardzo szeroko do praktycznie niewiele brakuje do tego aby był to warto też wspomnieć że przednie drzwi również otwierają się prawie pod kątem prostym i chyba wiem dlaczego tak jest Otóż Gdyby ona się otwierały pod takim tradycyjnym kontem prawie do końca ale nie o tak jak teraz to zasymulować liśmy tak jest w większości innych samochodów to wtedy jednoczesny wysiadanie pasażerów po prawej stronie Mogłoby się skończyć ich spotkaniem te drzwi nazywają się naprawdę Flex Doors a w środku mały jeszcze tylne fotele Flex Space które zupełnie jak w większych minivan ach możemy przesuwać do przodu i do tyłu ale także do siebie wyda w przestrzeni dla pasażerów siedzących z tyłu iw ten sposób zmienia się stosunek pojemności bagażnika do przestrzeni na nogi pasażerów jest też trzeci Flex ale opcjonalny Flex fix czyli bagaż dwa rowery które zintegrowany jest w tylnym zderzakiem jest jeszcze 4 Flex Flex Trail czy wy system przesuwny schowków pomiędzy przednimi fotelami wsiadając do wnętrz widzimy Jak wyglądały Ople z przed paru lat Nie Opel Meriva jest produkowany od 2010 roku i widać to pewne cechy Opli z tego czasu czyli przy mnie to przeładowane konsola Centralna za dużo to przycisków siadając po raz pierwszy można na chwilę się pogubić aczkolwiek podobno i jeżdżą z tym samochodem nie są dłużej ja z łatwością się i cieszymy się z tego że każda funkcja ma swój przypisany fizyczny przycisk w dobie samochodów wielkim ekranem 1 ekranami dotykowymi ktoś kto lubi fizyczne przyciski może się z tego ucieszyć się zobaczy też znajomy przyciski z innych modeli takie jak właśnie ten na kierownicę czy pod kierownicą sterowanie komputerem pokładowym komputer pokładowy zresztą też jest dobrze rozpoznawalną z tym charakterystycznym czerwonym podświetleniem jeśli chodzi o wykończę tutaj ja kiedyś testowałem już merivę tutaj mnie zbyt wiele się nie zmieniło Widzimy to różne faktury to widzimy kolejne Widzimy tutaj na daszku jeszcze jedno odmiany nie to całkiem schludnie ciekawy Zresztą mimo że samochód jest rodzinny ale jest musi być przede wszystkim funkcjonalny to jednocześnie nie jest nudno nie brakuje tu różnych takich ciekawych Eros lub może też tą zajmiemy się właśnie funkcjonalnością a więc na początek drzwi tutaj widzimy dużą kieszeń na dużą butelkę mniejsza kieszeń jeszcze na jakieś drobiazgi jeszcze jedna taka taki schowek na w sumie nie wiadomo na co pod nim mamy schowek przed pasażerem który nie jest zbyt obszerny to jeszcze No i chyba programu Wpadasz do niego przejdziemy tutaj Pokaż mi pokaż mi to wszystko jeszcze raz z lewej strony przy tym żebyśmy się naprawą to jest taki problem że kiedy otworzymy schowek to widzimy jego krawędź tutaj niestety nachodzi na zawartość shoffy kieszenie w drzwiach więc jeśli będziemy to trzymacie większą butelkę wody to nie będziemy mogli otworzyć to jest taki problem niech jakby designerski który udało mi się nie zauważyć się natomiast gwoździem programu jest oczywiście ten wielki schowek między przednimi fotelami nie prawdę bardzo pojemny wielkie schowek to mamy jeszcze miejsce jak widać na kubeczek widzimy tam też czym wyjście 12 woltów to pod klapką mamy też USB nie wiem czy to coś widać o teraz jest wszystko widoczne To nie jest koniec jeśli chodzi o ładowanie naszych telefonów to możemy też przesunąć ten podłokietnik do przodu widzimy tam ciąg dalszy i jeszcze jedno wyjściu jest 12 V to akurat można powiedzieć że już bardziej dla pasażerów tylnej kanapy ale to przykłady gdzie z przodu bez problemu możemy się też do niego dostać jak widać ten podłokietnik i jeździ do przodu do tyłu zakres regulacja jest ogromny ustawiamy tak jak możemy Zresztą zajrzeć pod podłokietnik a tu widzimy kolejną taką możliwość schowania różnych jak widać drobiazgu więc od strony funkcjonalności tutaj w mariewie Myślę że wszystko jest na dobrym poziomie pomijając może to skrzyżowanie butelki w drzwiach ze schowkiem przed pasażerem nowotwór Widzimy tutaj standardowy przyciski sterowania światłami jest system Opel on Star odczytasz lusterka niestety bez podświetleniem jeśli chodzi o jakość montażu to wszystkie tutaj Może zacznijmy może od tworzyw wszystkie plastiki są twarde tutaj nic się nie zmieniło daszek ja kiedyś testowałem Meriva i to był dosyć się słabo zamontowany to też chociaż tym razem Przynajmniej nie hałasuje ale też dosyć się wyraźnie się rusza ale przynajmniej nie ma tu żadnych trzasków jeśli chodzi o jakość montażu tutaj spasowanie na drzwiach to uwaga totalnie się nie odkształca ani mi hałasuje po prawej i po lewej to mniej więcej to samo więc to zostało to całkiem solidnie nie spasowane także funkcjonalność na dobrym poziomie mi jakoś się tworzy No cóż tak żeby menu jedno pokolenie dzieci i jeśli chodzi o jakość montażu też wszystko jest na odpowiednim poziomie No Jedyne czego możemy się tak naprawdę czepiać to jest to to nie jest samochód w rozmiarze stworzone według najnowszych pomysłów designerskich i widzimy to jeszcze no i nieco starsze rozwiązanie z Opla warto też dodać że do sterowania instalacją LPG Znajduje się bezpośrednio na konsoli centralnej co jest zaletą fabrycznego montażu instalacji i przełączając z benzyny na przy pomocy to jest standardowego wskaźnika poziomu paliwa widzimy też poziom gazu w butli oczywiście w tym drugim przypadku i jest to wskazanie orientacyjne test dwumetrowca może od paru słów o fotelach e w Opel przykłada dużą wagę do komfortu i tutaj w Merivie również że fotele mają testy certyfikat Agile takiego Stowarzyszenie na Rzecz zdrowego kręgosłupa która jest prowadzony przez niemieckich lekarzy i terapeutów tak przynajmniej można przeczytać na stronie producenta jak to co to oznacza w praktyce No ma fotel który co prawda nie ma elektrycznych regulacja a jednak można go wyregulować na wysokość osobno przód osobno tył możemy ten fotel również o w ten sposób wydłużyć siedzisko możemy wyregulować odcinek lędźwiowy i to w dwóch płaszczyznach oprócz tego jeśli chodzi o ustawienia zagłówka to możemy go wyregulować z punktu widzenia po metrowca prawie na odpowiednią wysokość ale oprócz tego możemy go również w ten sposób Przechylić ustawiając również na jakąś tam właściwą pozycję więc ja samochód tani i rodzinny to tutaj zakres regulacji jest naprawdę imponujący do tego regulujemy w dużym zakresie w dwóch płaszczyznach kierownicę bez problemu odnajdujemy się w tym samochodzie na wysokość miejsca jest pod dostatkiem mamy to jeszcze mu cztery palce w wolnej przestrzeni nie Także myślę że z przodu dwumetrowiec Narzekać nie będzie a z tyłu zaraz to sprawdzimy A przy okazji to znaczy że jest to chyba jeden z bardzo niewielu samochodów gdzie test wiatrowce mogę zrobić w pełnym zakresie z przodu jak iz tyłu nie dotykając ziemi po prostu przesiadamy się w ten sposób i sprawdzamy jak tam miejsce z tyłu a z tyłu miejsca jest No powiem że jestem zdziwiony mimo że tylna kanapa Ustawiona jest dosyć wysoką Co oznacza że moje kolana nie są na wysokości Brody Co oznacza z kolei że jestem w stanie dosyć długo podróżować bez zmęczenie to moja głowa i ląduje w podsufitce tak bezpośrednio znaczy dotykam ale to nie jest takie takie kontakt który przeszkadza więc można by było powiedzieć że mogę tu przyjechać się Całkiem spory dystans Nie no to jeśli chodzi o miejsce na nogi No cóż jak widać moje kolana weszły odrobinę już do fotela kierowcy więc zapytałem się czy kierowca to czuje Chyba nie tak wydaje mi się że nie więc nie wygląda to nawet źle Jeśli chodzi o stopy to tutaj jest dość dużo miejsca na nawet chyba zimowe buty Więc można powiedzieć że jak na takie małe miejskie auto można go nazwać naprawdę rodzinnym bo przestrzeni całkiem sporo może nie jest to wymarzone miejsce do podróży dwumetrowca zadzwoń wędrowcem ale jest naprawdę nieźle Zwróć uwagę że przesiadka na prawą stronę i nie towarzyszy siatce nie towarzyszy jakieś tam skakanie przez wysoki i szeroki numer centralny on to jest zaznaczony bardziej na podłodze absolutnie nie przeszkadza jeśli chodzi o elementy takiego wyposażenie No to mamy to kieszonkę raz kieszonkę 2 to mamy na wyjście 12 woltów oprócz tego warto wspomnieć o drzwiach dosyć pojemnych i charakterystycznych takich prawie że o prądowych uchwytach które ułatwiają zajmowanie miejsce światełko nad głową właściwie to 2 i na obcej a który się absolutnie nie spodziewałem zobaczyć w samochodzie w tym segmencie otusze to możemy je dwa fotele skrajne na tylnej kanapie przy względem siebie ustawić jest bliżej kiedy podróżujemy we dwójkę w ten sposób na podróż staje się bardziej Komfortowa co w tym celu trzeba zrobić trzeba złożyć na początek to niepotrzebne miejsce środkowe a następnie Oczywiście możemy te fotele również przyznać do przodu w ten sposób zwiększają swoją inność bagażnika Ale w tym wypadku chcę pokazać coś innego przesunięcie foteli ten sposób do środka no i ten sposób jeśli Ja przesunę dokładnie tak samo i a zrobię to są tak samo fotele z tyłu raczej twój prawy fotel to miejsca na prawą rękę nad na łokieć i jest teraz znacznie więcej bo jestem przesunięty nieco bliżej osi samochodu bardzo proste rozwiązanie zoo praktyczny i przyjemne No ktoś naprawdę bo myślą o osobach siedzących tył fotelik zapinany bardzo łatwo dlatego że choć to nie widzimy tych drutów to jednak są one tutaj do namierzenia tuż pod tapicerką więc zapinanie jest proste raz dwa ustaliliśmy teraz w fotel pasażera dokładnie tak samo jak fotel kierowcy Add to ustawienie pod dwumetrowca i zobaczcie ile miejsce zostało z tyłu na nasz fotelik fotelik nie dotyka nawet fotela pasażera a do mamy to dość przestrzeni na to aby ten fotelik poprawnie umieścić na swoim miejscu które Widać wszystkie wskazówki pokazują nam zielony kolor mamy tu do czynienia rodzinnym więc bagażnik musi spełniać odpowiednie wymagania nawiasem mówiąc jeśli przeszkadza nam odrobinę tutaj gwar z tyłu to bardzo przepraszamy ale rano poszło zdjęcie na Zacharow że też i parę osób się z biegu A tak poważnie to jest ostatni tydzień szkolny więc teraz jesteś Dzień Sportu chyba w większości Szkół nie i zaglądamy do bagażnika Opel twierdzi że mamy to 197 litrów pojemności przy czym nie precyzuje czy jest to pojemność w wersji z fotelami przesunięty imię do tyłu czy do przodu to być może bardziej wyniknie z testu to jest taki taka sprytna konstrukcja która sprawia że po przesunięciu foteli do przodu nie powstaje nam tutaj dziura tylko No właśnie taki plastikowy jakiś element sprawia że teraz jakby ten fotel to ten bagażnik tak przedłużone aczkolwiek trzeba go czymś tam przyłożyć żeby on trzymał tą tą formę no dosyć nie ciekawe rozwiązanie pod podłogą znajdujemy już tylko butlę gazową i jak widać siadaczka trójkąty w zasadzie już niewiele więcej tutaj się mieści oprócz tego na samochód ma Ciekawe zaaranżowane różne schowki to na przykład znalazło się miejsce na gaśnicę stół wysuwany jest haczyk na jakieś siateczki przyczyn doceniam że haczyk jest dosyć wysoko więc te siatki rzeczywiście będą to wisieć po prawej stronie już takiego haczyka niestety nie ma ale możemy się dostać to do widać ładnie spakowanego zestawu do ratowania na w przypadku złapania główny to jest zestaw naprawczy No i cóż półeczka świat po lewej stronie w zasadzie wielkich jakiejś cudów to nie ma Ale po złożeniu oparć tylnej kanapy możemy to uzyskać aż 1497 litrów pojemności zamykanie bagażnika łatwe z dwóch stron dwa proste wygodne uchwyty do wyboru Mamy 6 silników 3 benzynowej 3 diesle mają pojemność 1,4 benzyna wolnossąca daje 100 koni a turbodoładowane dają 120 lat 140 na 120 konna wersja daje najwięcej możliwości były dostępne z manual m6e biegowy manual M5 obiegowym automatem system start-stop albo też instalacją LPG tak jak w przypadku naszego auta testowego jeśli chodzi o wszystkie mają pojemności 16 i mają 95-110 lub 136 koni mechanicznych w tym razem nie interesuje nas a nie benzyna a nie ropa a gaz pojawia się w testowany przez nas meriwie E14 Turbo o mocy 120 koni mechanicznych z 5 biegową skrzynią manualną maksymalny moment obrotowy to 175 niutonometrów w zakresie od 1150 do 4800 obrotów na minutę obecność instalacji gazowej nie ma większego wpływu na 8 wjechać pogarsza czas przyspieszenie do setki o kilkadziesiąt sekundy na benzynie zajmuje to 11 i pół po przejściu na gaz 11 i 8 prędkość maksymalna wynosi 188 km na godzinę w tym razem pani ze spalaniem będzie trochę dłuższa dlatego że mamy to dobry resetowanie wartości Zacznijmy od pojemności 54 l mieści zbiornik paliwa Natomiast 48 butla przy czym tankując ją do 10% możemy w do niej zmieścić około 38 litrów gazu średnio ten samochód na benzynie będzie spalał około 5 i 90 litra benzyny na 100 km natomiast gazu będzie to 7 i 4 jeśli wyjedziemy w miasto to wtedy spalimy około 7 i 8 i 9 i 8 na gazie Natomiast jeśli będziemy jechać spokojnie poza miastem to będzie to 4 i 8 na benzynie i 6 i 1 na gazie przejście na gaz wpływa również bardzo korzystny na emisję dwutlenku węgla zamiast to 39 g na kilometr ten samochód na LPG emituje tylko 121 testowałem już z silnikiem diesla parę lat temu i pamiętam Dobrze że silnik ten ten był całkiem niezły na prostych ale ogólnie wrażenie zjazdy tam tym samochodem były takie dosyć umówi listę bo no nie zostawiał jakiś takich wyraźnych wrażeń w przypadku auta które testuje dzisiaj a ma ono pod maską silnik 1,4 turbo 120 koni i instalacją fabryczną instalacją LPG o tym że i właśnie chciałbym się na chwilę skupić o tym że jedziemy na LPG dowiadujemy się tylko z kontrolki tutaj która się świeci na przycisku l konsoli centralnej i tylko tyle wiemy o LPG dlatego że przejechałem tą drogę kilka razy nie zmieniając biegi wciskając mocno gaz przełączając LPG benzyna benzyna nie jestem w stanie wyczaić nawet najmniejszej różnicy pomiędzy tym jak jeździ ten samochód na tych dwóch rodzajach paliwa pomijając oczywiście licznych złotówek które w środku jak tak jakby Wolnik poza tym ten samochód zachowuje się najlepiej nie ma dokładnie tak samo subiektywnie rzecz biorąc jak na benzynie a więc ten słynny tylko przyłącze na benzynę i już wam pokażę w tym samochodzie nie ma zastosowanie bo na takiej jeździe dokładnie tak samo ja Wiem że w danych technicznych na LPG on jest o 35 wolniejszy dose ale szczerze mówiąc subiektywnie tego absolutnie nie czuć warto też wspomnieć o wyciszeniu Otóż że samochód jest fantastycznie wyciszony Opel Meriva jest najlepiej samochodem twojej klasie i chcę żeby jeszcze nie mogłem tego potwierdzić kiedyś jeżdżą z Sebastian z silnikiem diesla Natomiast dzisiaj kiedy miałem przyjechać się właśnie z silnikiem benzynowym dochodzę do wniosku że faktycznie mają czym się chwalić bo silnik benzynowy jest naprawdę dobrze wyciszony tutaj jest to dobrze odrobione zadanie domowe i w zasadzie jedynym hałasem który słyszymy w tym samochodzie jest na każdym zakręcie co No dobra nie udało mi się tego powtórzyć jak na złość to nie lata na tych zakrętach ale wcześniej na nagraniu na pewno Słyszeliście przejściówka do LPG która leży tutaj Wkurza mnie latając prosto w prawo w lewo i hałasują W każdym razie to jest jedyny informacja która nam podpowiada że mamy samochód właśnie zaczęła hałasować nie mamy samochód na gaz także dobre wyciszenie oszczędne jazdę I absolutnie żadnych różnic jeśli chodzi o wrażenie podczas jazdy na gazie co warto powiedzieć ten silnik 120 konny Nie robi szału tutaj Meriva nie jest jakimś miss i ja już nie mówię o tym że mają z 1500 obrotów Ściskamy mocno gaz najwięcej jest turbodoładowany silnik on stara się od samego dołu już coś robić i w końcu się wkręca i nie powiedzieć Jak suszyć się nie robię tego jakoś bardzo źle natomiast to nie jest silnik który jest w stanie wygenerować jakiś większy masaż pleców i to wcale nie chodzi o obroty Bo jeśli skręcimy to wyszło oczywiście Wtedy będzie fajnie chociaż głośniej ale jakieś zdecydowanej różnicy siedział wrażenia z jazdy też niestety nie będzie więc od jazdy po prostej możemy czuć się troszkę rozczarowanie natomiast jak ten samochód jeździ w zakrętach to jest coś bo ja się absolutnie nie spodziewałem ani pamięć wrażenie zjazdy Version silnikiem diesla a nie patrząc na ten samochód na takie wysokie małe rodzinne a tu proszę bardzo Jadę się rozpędzić pięćdziesiątką i raz dwa fantastyczny neutralny wprowadzenie Przeskok na lewo na prawo w odpowiednie opór na kierownicy odpowiednie wrażenie Tutaj w środku w zasadzie nie ma to za żadnych skłonności do nadsterowności w tym samochodzie żadna kontrolka tutaj nie zaczęła migać na desce rozdzielczej wszystko w zasadzie zadziałało tak naturalnie bez wsparcia elektroniki zawieszenie tutaj naprawdę fantastycznie wyrabia nawet takie ostrzejsze ruchy przy tych prędko miejskie więc o strony wrażenia z jazdy w zakrętach ten samochód naprawdę ja całkiem nieźle przekonuje do siebie O właśnie kolejny zakręt a Znów ta przejściówka zaczęła hałasować tak jadę na LPG w każdym razie wrażenie zjazdy przez to właśnie że to zawieszenie jest takie fajne i to jest układ kierowniczy pewnie jakoś chyba inaczej oddaje takie całkiem naturalny opór na kierownicy w Sprawia to że ogólne wrażenie mimo że to nie jest rakieta nie może ten samochód Nie zbiera się aż tak jak tamta lekcje bo jednak ten samochód mocniej zapada w pamięć i zostawia po sobie lepsze wrażenie dlatego że zachowuje się na drodze tak jak małe sportowe Autko jest to małe ale autko rodzinny który wcale sportowym być nie musi a jednak biorąc pod uwagę zawieszenie i układ kierowniczy a nawet hamulce które też że całkiem dobrze łapią jednym można powiedzieć że tak że jest gdyby nie ten silnik który mógł mieć parę koni więcej Aby nie robić nie lepszy masaż pleców to można by było powiedzieć że mały rodzinny Sport Opel chcą zrobić bardziej ekologicznym stale poszerza ofertę samochodów z fabryczną instalacją CNG i LPG nam Polakom nie trzeba jakoś szczególnie tłumaczyć z ale z takiego ale jeśli ktoś miałby wątpliwości to wystarczy wyobrazić sobie trasę Kraków Gdańsk która liczy jakieś 600 km żebym jesteśmy w stanie pokonać wydając na podróż w jedną stronę 45 zł inną z takich oczywistych zalet jest też dużo większy zasięg bo przecież mamy zbiornik z paliwem ale też zbiornik z gazem są zbiornik swoją drogą umieszczony jest miejscówki które powinno zajmować koło zapasowe jest to plus bo jest to wygodne nie zabiera za bardzo przestrzeni bagażowej a nie pasażerskiej ale jest to też minus bo w razie złapania gumy czy przebicie opony musimy ratować się tylko i wyłącznie ze stanem naprawdę nie powiedział wcześniej Zachar fabryczne instalacje gazowe Opla montowane są już na etapie produkcyjnej przejawem tego kompleksowego podejścia jest na przykład nieco inna mapa silnika czy lepiej współpracuje z instalacją gazową w nowszych generacja silników LPG tech została ona jeszcze bardziej poprawiona zarówno sterownik silnika jak i Gazu tak żeby przejść z gazu na benzynę i z benzyny na gaz były jak najszybsze brewiarz natychmiastowe płynne żebyśmy nie wyczuwali momentów Kiedy zmieniamy rodzaj paliwa kiedy producent czyli w tym wypadku Opel zajmuje się instalacją gazową jest w stanie też zadbać o takie rzeczy jak na przykład gniazda zaworów i same zawory które są bardziej odporne na wyższą temperaturę spalania która towarzyszy użytkowaniu gazu jest tutaj też fabrycznie montowany filtr LPG który dba o czystość paliwa które będzie spalane w cylindrach I jeszcze w pakiecie do tego wszystkiego dostajemy dwuletnią gwarancję na samą instalację fabryczną i kiedy po pierwszych 30 000 w km lub po roku wymienne udamy się na przegląd sprawdzana będzie też na Opel nie jest jedynym producentem który oferuje Fabryczna instalacje gazowe nie jest też pierwszy fabryczne instalacje gazowe to mogliśmy mieć już za nosie po prostu rozbudowane tak że żaden Przypominam o tym że mamy instalację gazową to wszystko po prostu bardzo dobrze ze sobą współgra i jeśli chcemy mieć samochód ekonomiczny to to jest bardzo rozwiązanie i fajna alternatywa dla samochodów z silnikami o małym Izraelu jeśli chodzi o wrażenia z jazdy w Opel Meriva to nie będę się wypowiadał I nie dlatego że mi się ten samochód nie podoba bo jest wręcz przeciwnie zamówię z bardzo sympatyczny natomiast stwierdziłem że mogę w obrazowy sposób przedstawić Jeden jego główny Atut kupić za 10 zł można kupić kilogram gwoździ albo kilogram żółtego sera kilogram kiełbasy szwagier skiej zwyczajnej można kupić w sklepie albo jedno w lokalu orientacyjnie Ciekaw jestem czy tym samochodem na gazie będziemy w stanie pokonać 100 km za kwotę 10 zł lub mniej Sprawdź zatankujemy samochód do pełna pochowane pewną odległość znowu za tankujemy do pełna i Na podstawie obliczeń stwierdzimy ile kosztowało nas przejechanie 100 km pokonałem prawie 50 km zatankowałem gaz do pełna średnie spalanie pokładowego to 6,2 średnie spalanie biorąc pod uwagę ilość zatankowanego przeze mnie właśnie paliwa do 5,4 Zobaczcie zatankowałem 2,70 litra gazu Po pierwsze setkę pokonałem za mniej niż 10 zł Po drugie mógłbym się jeszcze bardziej postarać gaz na tej stacji kosztuje złoty 72 najtańszy gaz w złotych 49 w związku z tym z tym spalaniem i z ceną zł 49 za litr gazu pokonał bym setkę za 8 zł a to otwiera już zupełnie nowe możliwości porównania to mówi kupić za 8 zł Opel Meriva nigdy nie był nie jest takim samochodem który rozpalę jakieś większe moce nie dziwi więc brak jakiejś mocniejszej wersji to przednie generacje był taki potworek ze 180 konnym silnikiem ale szczerze mówiąc wcale nie dziwi mnie brak tej oferty w obecnej generacji bo czym był Opel OPC byłby jak marihunaen komu to jest potrzebny najtańszą merivę z podstawowym 100 konnym benzynowym wolnossącym silnikiem dostaniemy za 50800 zł tam która ma najmocniejszego Diesla i najwyższy poziom wyposażenie Cosmo jest na dobrą sprawę nie jakoś kosmicznie wiele droższa bo kosztuje niewiele ponad 80000 zł 82 Bądźmy dokładnie natomiast to jeśli chodzi o instalację LPG to dopłata do niej wynosi jedynie 2000 zł Natomiast jak to zwykle bywa przy LPG warto tutaj pokusić się o obliczenie dystansu po którym one się zwraca i przy dzisiejszych cenach paliw Przyjeżdżając do 100 km na gazie oszczędzamy ok 13 zł Co oznacza że instalacja LPG w tym samochodzie zwrócił się już po przejechaniu 15000 km Opel Meriva jest został stworzony dla rodzin które cenią przede wszys praktyczność i dobrą cenę a takich rodzin w Polsce jest najwięcej w tylko w samym styczniu i lutym tego roku Opel Meriva został zamówiony przez klientów 203 razy i to przez klientów indywidualnych w tym samym stając się najbardziej popularnym minivanem w Polsce biorąc pod uwagę że w tego typu autach mocne silniki nie są po te 120 Czy 140 koni wydają się być bardziej niż uczciwą propozycję instalacja LPG może jej traci swoją atrakcyjność przy spadających cenach paliwa ale to bardzo dobry sposób na tanią i jazdę samochodem Szczególnie że dopłata do instalacji nie jest zbyt duża Podsumowując Meriva to samochód w teście Opla Merivy doszliśmy do wniosku że nie trzeba wydawać furmanki pieniędzy dostać się rozsądny samochód rodzinny